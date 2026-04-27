Seit 20 Jahren im Klub: „Das ist mehr als Kicken“

„Es war immer Familie dort. Das ist einfach mehr als nur Kicken“, schwärmt Büchele, mit Wechselberger seit zwei Jahrzehnten ununterbrochen bei Westligist Seekirchen. Wobei es zuletzt fast nach einem Ende ausgeschaut hat. Das Medizinstudium fordert Büchele sehr. „Vergangene Saison habe ich überlegt, ob ich ein wenig zurückschraube bei einem anderen Verein.“ Doch der 26-Jährige brachte es dann doch nicht über das Herz. „Das ziehe ich so lange durch, wie ich es aushalte. Ich weiß gar nicht, wie es ist, aber ich habe Geschichte gehört von einigen, die der Zeit in Seekirchen nachtrauern.“