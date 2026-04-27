Somalier, Syrer und Deutscher verprügeln Libanesen

Im Salzburger Stadtteil Parsch kam es am Sonntag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Die Täter, ein 30-jähriger und ein 31-jähriger Somalier, ein 22-jähriger Syrer und ein 19-jähriger Deutscher versetzten dem Opfer Schläge und Tritte. Dabei soll es sich laut Aussendung um einem 18-jährigen Libanesen handeln, der mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus eingeliefert wurde.