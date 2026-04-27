Somalier, Syrer und Deutscher verprügeln Libanesen

In der Stadt Salzburg ereignete sich am Sonntag eine wilde Auseinandersetzung. Dabei haben zwei Somalier, ein Syrer und ein Deutscher einen jungen Libanesen verprügelt. Die Täter wurden auf freiem Fuß angezeigt.
Im Salzburger Stadtteil Parsch kam es am Sonntag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Die Täter, ein 30-jähriger und ein 31-jähriger Somalier, ein 22-jähriger Syrer und ein 19-jähriger Deutscher versetzten dem Opfer Schläge und Tritte. Dabei soll es sich laut Aussendung um einem 18-jährigen Libanesen handeln, der mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus eingeliefert wurde.
Wie die Polizei zudem mitteilte, soll es sich bei dem Streit ersten Erkenntnissen zur Folge um eine Auseinandersetzung im Suchtgiftmileu handeln. Die Täter wurden auf freiem Fuß angezeigt.
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