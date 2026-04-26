Die „Ursprung Buam“ auf der Genussstraße

Die Premiere der 1. Nassereither Genussstraße im Hotel Post ist gelungen. Die rund 200 Besucherinnen und Besucher kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Darunter waren auch zehn „Krone“-Leser, die im Zuge unseres Gewinnspieles eine Karte für den erlesenen Event gewonnen haben. „Um diese gewaltige Kulinarik erleben zu können, müsste ich fünf Genusstempel in Tirol aufsuchen. Hier im Hotel Post habe ich das alles auf einem einzigen Platz geboten bekommen“, sagte etwa Adalbert Neuner aus Leutasch, einer der zehn Gewinner.