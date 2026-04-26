Die „Ursprung Buam“ auf der Genussstraße

Feinschmecker und zehn „Krone“-Gewinner kamen am Samstagabend im Hotel Post in Nassereith voll auf ihre Kosten – inklusive Auftritt der legendären „Ursprung Buam“.
Die Premiere der 1. Nassereither Genussstraße im Hotel Post ist gelungen. Die rund 200 Besucherinnen und Besucher kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Darunter waren auch zehn „Krone“-Leser, die im Zuge unseres Gewinnspieles eine Karte für den erlesenen Event gewonnen haben. „Um diese gewaltige Kulinarik erleben zu können, müsste ich fünf Genusstempel in Tirol aufsuchen. Hier im Hotel Post habe ich das alles auf einem einzigen Platz geboten bekommen“, sagte etwa Adalbert Neuner aus Leutasch, einer der zehn Gewinner.
Die Gastgeber Martin Sterzinger und Regina Geiger sowie ihre Söhne Patrick und Daniel haben für die 1. Genussstraße fünf Spitzenköche aus dem Land eingeladen, die ihre Spezialitäten präsentierten: Patrick Geiger (Hotel Post, Nassereith), Martin Winkler (U-Alm, Imst), Patrick Landerer (R35, Ladis), Luca Wille (Bergblick, Fiss) und Lukas Gritsch (À la Carte, Haiming) servierten Köstlichkeiten wie Pulpo mit Blunzenknödel, Capuns Deluxe, Rehrücken, Rindsbackerl oder Teryaki Chicken. Dazu gab es noch edle Tropfen vom Burgenland bis nach Arzl, wo Fabian Neururer Trauben aus Niederösterreich und Burgenland veredelt. Zum krönenden Abschluss gab es noch feine Brände von Martin Föger aus Nassereith sowie feinste Patisserie von Nicola Winkler aus Karres.
Die Krönung des Abends war aber sicher der Auftritt der „Ursprung Buam“: Martin und Andreas Brugger sowie Manfred Höllwarth sorgen für die musikalische Umrahmung. Unter den Gästen: Ex-Bundesliga-Kicker Robert Scheiber, LA a. D. Erich Rappold und Reinhard Schuler, Gründer von Elektro Schuler und Alpienne Naturkosmetik.
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