„Bin froh, dass die Saison jetzt vorbei ist!“

Der SV Gloggnitz bekam nach der 1:6-Heimklatsche gegen den Sportclub die Ostliga-Meisterschale überreicht. Coach Edi Stössl und Sportchef Alexander Niklas sind enorm stolz, aber auch froh, dass die Saison vorbei ist.
„Einmal hat mir nicht gereicht, ich habe den Teller ein paar Mal öfter in die Höhe stemmen müssen“, krächzte Gloggnitz-Coach Edi Stössl, gezeichnet von der Ostliga-Meisterfeier, heiser in’s Telefon der „Krone“. „Das letzte Jahr war für den gesamten Verein unglaublich, das gehört natürlich gebührend gefeiert!“
„Ist in Wahrheit wurscht!“
Daran änderte auch die 1:6-Klatsche am letzten Spieltag gegen den Sportclub nichts. Bis vier Uhr früh ließ der frischgebackene Meister die Korken knallen. „Während dem Spiel war ich kurz sauer. Aber in Wahrheit ist es wurscht. Wir sind Meister! Absolut menschlich, dass du dann nicht mehr zu 100 Prozent da bist“, so der Erfolgstrainer.
Auch Sportboss Alexander Niklas hat dafür Verständnis: „Die Burschen waren sonst immer da, wenn’s darauf ankam. Unglaublich, ich bin richtig stolz. Aber auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist!“ Dem schließt sich auch Goalgetter Josef Pross an, wobei auch hier die Freude überwiegt: „Das kann uns jetzt keiner mehr nehmen, wirklich daran geglaubt hat nämlich niemand!“
Meisterschale über Cup-Platz
Vor allem aber nicht er selbst. Im Winter kehrte der 24-Jährige nach Gloggnitz zurück, schlug mit 21 Scorerpunkten in 16 Spielen auf Anhieb ein. Dabei war der Titel stets das Ziel, auch wenn dank der Meister-Regelung der Cupplatz wegfallen würde: „Das ist mir völlig egal. Ich mein, wer will bitte nicht Meister werden?“
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