„Bin froh, dass die Saison jetzt vorbei ist!“

Auch Sportboss Alexander Niklas hat dafür Verständnis: „Die Burschen waren sonst immer da, wenn’s darauf ankam. Unglaublich, ich bin richtig stolz. Aber auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist!“ Dem schließt sich auch Goalgetter Josef Pross an, wobei auch hier die Freude überwiegt: „Das kann uns jetzt keiner mehr nehmen, wirklich daran geglaubt hat nämlich niemand!“



Meisterschale über Cup-Platz

Vor allem aber nicht er selbst. Im Winter kehrte der 24-Jährige nach Gloggnitz zurück, schlug mit 21 Scorerpunkten in 16 Spielen auf Anhieb ein. Dabei war der Titel stets das Ziel, auch wenn dank der Meister-Regelung der Cupplatz wegfallen würde: „Das ist mir völlig egal. Ich mein, wer will bitte nicht Meister werden?“