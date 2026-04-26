So sieht der Alltag in der Drogentherapie aus

Es braucht Zusammenarbeit mit den Stakeholdern

Seit vielen Jahren arbeitet ZESA mit Menschen, die psychische Probleme haben oder suchtkrank und straffällig sind. „Wir begleiten in Tirol derzeit rund 120 Personen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Zwei Kinder werden bereits in einer Kleinstwohngemeinschaft außerhalb von Innsbruck intensiv betreut. Aktuell werden zudem zwölf Jugendliche im Rahmen des ,Betreuten Wohnens’ unterstützt und weitere 25 Erwachsene werden im Auftrag der Justiz betreut“, sagt Uhl.