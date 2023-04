Hunderte Putin-Biker fahren quer durch Europa

Biker wollen bis nach Donezk

Die Rally soll zunächst nach Wolgograd - dem früheren Stalingrad - führen. Der Sieg der Roten Armee über Hitlers Wehrmacht in der dortigen fast sechsmonatigen Schlacht (1942-1943) stellte im Zweiten Weltkrieg einen Wendepunkt im Kampf der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland dar. Am 2. Februar war in Anwesenheit Putins in Wolgograd der 80. Jahrestag dieses Siegs begangen worden.