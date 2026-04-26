Tückische Schneefelder sind tödliche Gefahrenherde

Eine möglichst sichere Querung ist laut Randl nur dann denkbar, wenn die obersten zehn Zentimeter des Schnees bereits aufgeweicht sind – und dies nur mit festen Bergschuhen mit guter Profilsohle. Auch die Mitnahme von Grödeln bzw. Snow Spikes – eine Art Schneeketten für Schuhe – kann sich als sicherheitsrelevant erweisen.