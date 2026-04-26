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Vorsicht im Frühjahr

Tückische Schneefelder sind tödliche Gefahrenherde

Tirol
26.04.2026 05:00
Ausrutschen im Altschnee endet oft tödlich (Symbolbild)
Ausrutschen im Altschnee endet oft tödlich (Symbolbild)(Bild: Peter Freiberger)
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Die Wandersaison hat begonnen, dabei gilt es Altschneereste aus dem Winter zu beachten. Abstürze enden meist mit schweren Verletzungen und oft auch tödlich. Auch Lawinen auf Wanderwege sind derzeit möglich. 

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In höheren Lagen sowie in schattigen Rinnen, Mulden und vor allem auf nordseitigen Hängen finden sich häufig noch vereiste Stellen und Altschneefelder. „Besonders in den Morgenstunden sind diese gefährlich glatt und pickelhart – ein Ausrutscher kann schwerwiegende Folgen haben“, betont Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.

Zitat Icon

Besonders in den Morgenstunden sind Schneefelder gefährlich glatt und pickelhart – ein Ausrutscher kann schwerwiegende Folgen haben.

Jörg Randl, Abteilung Bergsport ÖAV

Bild: ARGONAUT.PRO

Eine möglichst sichere Querung ist laut Randl nur dann denkbar, wenn die obersten zehn Zentimeter des Schnees bereits aufgeweicht sind – und dies nur mit festen Bergschuhen mit guter Profilsohle. Auch die Mitnahme von Grödeln bzw. Snow Spikes – eine Art Schneeketten für Schuhe – kann sich als sicherheitsrelevant erweisen.

Schneefelder können durchbrechen
Im Tagesverlauf weichen Schneefelder durch Temperatur und Sonneneinstrahlung zwar auf, verlieren dadurch aber an Tragfähigkeit und können außerdem durchbrechen. Besonders an Übergängen zu Felsen oder in mit Schmelzwasser unterspülten Bereichen heißt es vorsichtig sein.

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Nassschneelawinen auf Wanderwege
Dazu sind auch nach wie vor Nassschneelawinen ein Thema, die auf Wanderwege herabstürzen können.

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