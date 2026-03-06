Pfefferspray in Schule in Innsbruck versprüht

Schreckmoment am Freitag an einer berufsbildenden höheren Schule im Westen von Innsbruck: In einem Klassenzimmer wurde plötzlich Pfefferspray versprüht. Mehrere Personen klagten über Reizungen und Atembeschwerden, fünf von ihnen mussten sogar in die Klinik gebracht werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an.