Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünf Verletzte

Pfefferspray in Schule in Innsbruck versprüht

Tirol
06.03.2026 13:53
In einer Schule im Westen von Innsbruck kam es am Freitagvormittag zum Zwischenfall.
In einer Schule im Westen von Innsbruck kam es am Freitagvormittag zum Zwischenfall.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schreckmoment am Freitag an einer berufsbildenden höheren Schule im Westen von Innsbruck: In einem Klassenzimmer wurde plötzlich Pfefferspray versprüht. Mehrere Personen klagten über Reizungen und Atembeschwerden, fünf von ihnen mussten sogar in die Klinik gebracht werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an.

0 Kommentare

Am Freitagvormittag ging der Notruf ein: Mehrere Schüler klagten plötzlich über stark brennende Augen, Husten und Atemprobleme. Rasch stellte sich heraus, dass in einem Klassenzimmer Pfefferspray versprüht worden war. Innerhalb kürzester Zeit standen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Insgesamt 23 Personen waren laut Rotem Kreuz betroffen. Fünf von ihnen erwischte es schwerer. Sie wurden zur weiteren Abklärung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Lesen Sie auch:
Viele Einsatzkräfte standen am Donnerstag im Einsatz, auch der Notarztheli stand bereit.
Hausmeister (57) starb
Nach tödlichem Gas-Unfall: Ermittlungen laufen
06.03.2026

Polizei geht von jugendlichem Leichtsinn aus
Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf. Laut ersten Erkenntnissen gehen die Beamten derzeit davon aus, dass das Pfefferspray aus jugendlichem Leichtsinn in der Klasse versprüht wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.03.2026 13:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.452 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.132 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
280.377 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2234 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1642 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf