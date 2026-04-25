„Ich bin traurig, dass die Reise im Sommer endet“

Er war einer der Grazer Titelhelden! Nick Bailen verlässt als Eishockey-Meister die 99ers. Es ist der erste Titel in seiner langen Karriere. Der Top-Verteidiger geht nun schweren Herzens, will sich am Sonntag bei der Meisterfeier in der Innenstadt aber noch einmal von den Fans gebührend verabschieden.
Endlich Eishockey-Meister. 13 Jahre lang ist Top-Verteidiger Nick Bailen nun schon als Profi unterwegs. Viele individuelle Auszeichnungen hat er in dieser Zeit abgestaubt: Etwa als „bester Verteidiger“ in Deutschland oder „Allstar“ in Finnland.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.