Großeinsatz in D
Reizgas in Schule versprüht: 19 Kinder verletzt
Zu einem „Massenanfall“ an Verletzten mussten am Donnerstag Feuerwehr und Rettung in Nordrhein-Westfalen ausrücken. Unbekannte hatten in einer Volksschule Reizgas versprüht.
Zwölf Kinder mussten in ein Spital gebracht werden. Insgesamt untersuchten die Rettungskräfte 49 Kinder. Laut Feuerwehr wurde der Alarm gegen 10.20 Uhr ausgelöst. Acht Rettungswagen rasten zur Schule im Rhein-Erft-Kreis, fünf Notärzte waren im Einsatz.
Gelände gesperrt, Ermittlungen eingeleitet
Von den 49 untersuchten Kindern, die über Schwindel, Augenreizungen oder Husten klagten, wurden am Ende 19 als verletzt eingestuft. Sieben konnten an Ort und Stelle behandelt und in die Obhut der Eltern übergeben werden, die anderen mussten in die Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr räumte die Einrichtung. Die Polizei sperrte das Gelände ab und hat die Ermittlungen übernommen.
