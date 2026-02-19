Reizgas in Schule versprüht: 19 Kinder verletzt

Gelände gesperrt, Ermittlungen eingeleitet

Von den 49 untersuchten Kindern, die über Schwindel, Augenreizungen oder Husten klagten, wurden am Ende 19 als verletzt eingestuft. Sieben konnten an Ort und Stelle behandelt und in die Obhut der Eltern übergeben werden, die anderen mussten in die Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr räumte die Einrichtung. Die Polizei sperrte das Gelände ab und hat die Ermittlungen übernommen.