Heftiger Streit um steirische Deutschförderklassen

So betont nun der Landesrat, immer noch die Ressourcen zu überziehen und auch mehr als andere Bundesländer in die Deutschförderung zu investieren, am Papier sind es aber faktisch weniger Ressourcen. Swatek: „Das ist ein Sabotageakt. Die Kinder zahlen den Preis. Wenn der Bund investiert, darf das Land nicht zeitgleich kürzen!“