Leistbar:„So einen Garten sollte jeder haben“

Erdbeeren versüßen das Gartenglück

Zu den glücklichen Gärtnern zählt auch Frau Brigitte. Beim Besuch der „Krone“ am Biberhaufenweg in der Donaustadt setzt sie gerade Erdbeeren. Gemeinsam mit ihrem Enkelsohn Luca (14) verbringt sie fast jede freie Minute hier. „So einen Garten sollte einfach jeder haben. Es gibt nichts Schöneres“, schwärmt die 66-Jährige. Für jede Gartenparzelle fallen jährlich pauschal zwischen 430 und 460 Euro an.