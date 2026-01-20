ORF: Barbara Schöneberger moderiert Vor-ESC-Shows

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das ist Programm für Song-Contest-Fans und alle, die es noch werden wollen. In diesen drei Shows feiern wir das Musikspektakel in all seinen Facetten und zeigen, was für ein verbindendes und mitreißendes Event der ESC ist und wie unglaublich er sich in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Die perfekte Startrampe also in Richtung Song Contest – und mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen wird die Zeit bis zum großen Event noch einmal versüßt.“