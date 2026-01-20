ORF: Barbara Schöneberger moderiert Vor-ESC-Shows

Zum Vorglühen auf die größte Musikshow der Welt braucht es mehr als ein TV-Event: Am Dienstag gab der ORF bekannt, dass im Vorfeld des Wiener ESC, der im Mai über die Bühne geht, im April und Mai drei Shows mit dem Titel „Wir sind Song Contest“ ausgestrahlt werden.
Unterhaltungsallzweckwaffe Barbara Schöneberger begrüßt dabei in ORF 1 prominente Gäste aus dem Song-Contest-Universum, lässt vergangene Ausgaben Revue passieren und klärt das eine oder andere ESC-Geheimnis. Etwas, warum Österreich beim ersten Song Contest nicht dabei war.
Der Auftakt zum Showtriplett am 24. April lautet „70 Jahre größte Musikshow der Welt“, wobei harte und skurrile Fakten und Geschichten ausgepackt werden. Am 1. Mai heißt das Motto „Österreichs emotionalste Momente“. Und am 8. Mai dreht „Die erfolgreichsten Hits und Helden“ den ESC-Sack zu.
Jenny Jürgens und Johnny Logan zu Gast
Zu den Gästen, die Barbara Schöneberger begrüßt, gehören John und Jenny Jürgens, Johnny Logan oder Felix Neureuther. Pro Show kommt eine der Contest-Legenden und singt ihren Hit, während heimische Stars wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli Coverversionen großer ESC-Hits zum Besten geben. Das Publikum ist dann bei einem ESC-Quiz gefragt, in dem als Preis Finaltickets locken.
ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das ist Programm für Song-Contest-Fans und alle, die es noch werden wollen. In diesen drei Shows feiern wir das Musikspektakel in all seinen Facetten und zeigen, was für ein verbindendes und mitreißendes Event der ESC ist und wie unglaublich er sich in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Die perfekte Startrampe also in Richtung Song Contest – und mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen wird die Zeit bis zum großen Event noch einmal versüßt.“
