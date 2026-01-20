Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wir sind Song Contest

ORF: Barbara Schöneberger moderiert Vor-ESC-Shows

Adabei Österreich
20.01.2026 11:26
Barbara Schöneberger moderiert „Wir sind Song Contest“ – die große Show zur großen Show
Barbara Schöneberger moderiert „Wir sind Song Contest“ – die große Show zur großen Show(Bild: ORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum Vorglühen auf die größte Musikshow der Welt braucht es mehr als ein TV-Event: Am Dienstag gab der ORF bekannt, dass im Vorfeld des Wiener ESC, der im Mai über die Bühne geht, im April und Mai drei Shows mit dem Titel „Wir sind Song Contest“ ausgestrahlt werden.

0 Kommentare

Unterhaltungsallzweckwaffe Barbara Schöneberger begrüßt dabei in ORF 1 prominente Gäste aus dem Song-Contest-Universum, lässt vergangene Ausgaben Revue passieren und klärt das eine oder andere ESC-Geheimnis. Etwas, warum Österreich beim ersten Song Contest nicht dabei war. 

Der Auftakt zum Showtriplett am 24. April lautet „70 Jahre größte Musikshow der Welt“, wobei harte und skurrile Fakten und Geschichten ausgepackt werden. Am 1. Mai heißt das Motto „Österreichs emotionalste Momente“. Und am 8. Mai dreht „Die erfolgreichsten Hits und Helden“ den ESC-Sack zu.

Lesen Sie auch:
Conchita Wurst teilte mit, dass sie sich künftig um andere berufliche Projekte kümmern wolle.
Großer Schock für Fans
Conchita Wurst zieht sich aus Song Contest zurück!
13.01.2026
Wer singt wann?
Song Contest: Die Halbfinalisten stehen fest
12.01.2026

Jenny Jürgens und Johnny Logan zu Gast
Zu den Gästen, die Barbara Schöneberger begrüßt, gehören John und Jenny Jürgens, Johnny Logan oder Felix Neureuther. Pro Show kommt eine der Contest-Legenden und singt ihren Hit, während heimische Stars wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli Coverversionen großer ESC-Hits zum Besten geben. Das Publikum ist dann bei einem ESC-Quiz gefragt, in dem als Preis Finaltickets locken.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das ist Programm für Song-Contest-Fans und alle, die es noch werden wollen. In diesen drei Shows feiern wir das Musikspektakel in all seinen Facetten und zeigen, was für ein verbindendes und mitreißendes Event der ESC ist und wie unglaublich er sich in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Die perfekte Startrampe also in Richtung Song Contest – und mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen wird die Zeit bis zum großen Event noch einmal versüßt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Adabei Österreich
Wir sind Song Contest
ORF: Barbara Schöneberger moderiert Vor-ESC-Shows
Ein Überblick
In Kitzbühel jagt ein Society-Event das andere
Millionen-Schulden
Swarovski-Weingut ist in die Pleite geschlittert
Der Countdown läuft!
Diese Rockstars kommen zum Wiener Opernball 2026
Donauinsel Open Air
Britischer Popstar wird Wien ordentlich einheizen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf