WIR BRECHEN AUF!

Von der Hitzeinsel zum Schattenplatzerl, von der Betonwüste zu mehr Lebensraum: Jetzt neue Förderungen nutzen, in der Gemeinde entsiegeln, und gemeinsam in eine klima- und bodenfitte Zukunft aufbrechen. Alle Infos auf ooe.gv.at/entsiegeln
Der Klimawandel in Kombination mit der voranschreitenden Bodenversiegelung stellt Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Für ein lebenswertes Oberösterreich unterstützt das oö. Umweltressort jetzt mit einem neuen Förderprogramm, um unsere Gemeinden klimafit zu machen.
Herzstück sind die neue Entsiegelungsförderung und das Programm zur Klimawandelanpassung. Die darunter geförderten Maßnahmen helfen Gemeinden dabei, boden- und klimafit zu werden, indem Flächen klug entsiegelt, wasserdurchlässig befestigt, Schattenbäume gepflanzt und Gebäude begrünt werden können.
Entsiegelungsförderung für Gemeinden und Vereine im Überblick:
Alle Infos und Details auf ooe.gv.at/entsiegeln
Förderung für „klimafitte Gemeinden“
Gemeinsam mit dem Klimabündnis Oberösterreich finden Beratungen als Voraussetzung für diese Förderung statt. Das Land OÖ fördert Maßnahmen zur Klimawandelanpassung in Gemeinden, wie zum Beispiel:
Erstmals modulare Fördermöglichkeit
Gemeinden können künftig beide Programme kombinieren und bis zu 150.000 Euro abholen: für noch mehr Förderung und noch mehr Lebensqualität. Unter ooe.gv.at/entsiegeln gibt es alle Details zu den Programmen.
Infos und Tipps zur Umsetzung gibt es im Leitfaden „Auf gutem Boden“, der auch auf ooe.gv.at/entsiegeln erhältlich ist.
Bezahlte Einschaltung des Landesrates für Umwelt- und Klimaschutz.