WIR BRECHEN AUF!

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Oberösterreich
25.04.2026 00:01
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(Bild: Land OÖ)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Von der Hitzeinsel zum Schattenplatzerl, von der Betonwüste zu mehr Lebensraum: Jetzt neue Förderungen nutzen, in der Gemeinde entsiegeln, und gemeinsam in eine klima- und bodenfitte Zukunft aufbrechen. Alle Infos auf ooe.gv.at/entsiegeln

Der Klimawandel in Kombination mit der voranschreitenden Bodenversiegelung stellt Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Für ein lebenswertes Oberösterreich unterstützt das oö. Umweltressort jetzt mit einem neuen Förderprogramm, um unsere Gemeinden klimafit zu machen.

Herzstück sind die neue Entsiegelungsförderung und das Programm zur Klimawandelanpassung. Die darunter geförderten Maßnahmen helfen Gemeinden dabei, boden- und klimafit zu werden, indem Flächen klug entsiegelt, wasserdurchlässig befestigt, Schattenbäume gepflanzt und Gebäude begrünt werden können. 

Entsiegelungsförderung für Gemeinden und Vereine im Überblick:

  • Pro mvollständig entsiegelter und begrünter Fläche €130 Förderung
  • Pro mteilentsiegelter Flächen (beispielsweise Rasengittermatten oder -steine, Schotterrasen) €80 Förderung
  • Bis zu 70% der förderfähigen Investitionskosten und maximal €100.000 werden gefördert
  • Ist die ansuchende Gemeinde eine Bodenbündnis-Gemeinde, erhöht sich die Förderung um €20 pro Quadratmeter (maximale Förderung €125.000).

Alle Infos und Details auf ooe.gv.at/entsiegeln

Gegenüberstellung einer fiktiven versiegelten Fläche mit der Visualisierung von Entsiegelungsmaßnahmen
(Bild: fiktiver Ort erstellt mithilfe von KI (freepik))
(Bild: bloomingcities)

Förderung für „klimafitte Gemeinden“ 
Gemeinsam mit dem Klimabündnis Oberösterreich finden Beratungen als Voraussetzung für diese Förderung statt. Das Land OÖ fördert Maßnahmen zur Klimawandelanpassung in Gemeinden, wie zum Beispiel:

  • Hitzeschutz durch Baumpflanzungen, Trinkwasserbrunnen, beschattete Sitzgelegenheiten, Beschattung öffentlicher Gebäude, etc.
  • Die neue Förderung legt einen besonderen Fokus auf Regenwassermanagement, und insbesondere naturbasierte Lösungen wie das Schwammstadt-Prinzip.
  • Maximale Fördersumme von bis zu €25.000 

Erstmals modulare Fördermöglichkeit
Gemeinden können künftig beide Programme kombinieren und bis zu 150.000 Euro abholen: für noch mehr Förderung und noch mehr Lebensqualität. Unter ooe.gv.at/entsiegeln gibt es alle Details zu den Programmen.

Infos und Tipps zur Umsetzung gibt es im Leitfaden „Auf gutem Boden“, der auch auf ooe.gv.at/entsiegeln erhältlich ist.

Bezahlte Einschaltung des Landesrates für Umwelt- und Klimaschutz.

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