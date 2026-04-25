Das Wetter passt: Die Radsaison in NÖ läuft an

Sportlich-ambitioniert geben sich die heimischen Touristiker: Das weite Land soll zu Europas „Rad-Eldorado“ werden. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen...
Strahlender Sonnenschein am Nibelungenplatz in Tulln, ein herrlicher Blick auf die Donau und den dazugehörigen – weltbekannten – Radweg. Hier wurde gestern „offiziell in die Pedale getreten“ und damit die Radsaison eröffnet. Direkt an dieser Lebensader für Zweiradfans gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Werbung-Chef Michael Duscher den Startschuss für die Radsaison.
Magnet für Ausflugs- und Urlaubsgäste
Der Frühling verführt Ausflugs- und Urlaubsgäste ebenso wie Einheimische, mit dem Drahtesel aktiv auf Entdeckungsreise zu gehen. Beinahe die Hälfte der Urlaubsgäste aus dem Ausland kommt hauptsächlich zum Radfahren.
Schöne Strecken im weiten Land
„Der Donauradweg ist mehr als eine Radroute. Er verbindet auf 1200 Kilometern Deutschland, Österreich sowie Ungarn, und der schönste Teil führt 260 Kilometer durch Niederösterreich“, sagte die Landeshauptfrau. Unter dem Titel „Discover Your Danube“ wollen die drei Staaten ihre radtouristische Zusammenarbeit steigern.
Gleichzeitig sollen das Umland besser eingebunden und Servicebetriebe das Radlerleben erleichtern. Heuer wird es jedenfalls bereits 390 „NÖ-Radpartner“ geben. Auch eine Raderlebniskarte für Niederösterreich ist zu haben.
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