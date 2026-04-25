Das Wetter passt: Die Radsaison in NÖ läuft an

Strahlender Sonnenschein am Nibelungenplatz in Tulln, ein herrlicher Blick auf die Donau und den dazugehörigen – weltbekannten – Radweg. Hier wurde gestern „offiziell in die Pedale getreten“ und damit die Radsaison eröffnet. Direkt an dieser Lebensader für Zweiradfans gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Werbung-Chef Michael Duscher den Startschuss für die Radsaison.