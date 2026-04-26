Gabalier, Lamborghini – und Meister-Eis zu kaufen

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Der neue Eishockey-Meister lebt dieses Motto heute in der Grazer Innenstadt noch einmal so richtig aus, wenn die 99ers in einem Autokorso vom Eisernen Tor ausgehend in Richtung Hauptplatz unterwegs sind, den historischen ersten Meistertitel der Klubgeschichte mit den Fans im Herzen der Stadt feiern. Der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Graz darf natürlich nicht fehlen – wie auch er nicht: Superstar Andreas Gabalier! Der Volks Rock ‘n‘ Roller wird den Schlussakt der großen Meisterfeier auf der Hauptbühne am Hauptplatz begleiten. Wo sogar das abgetaute „Meister-Eis“ aus dem Bunker zu erwerben sein wird.