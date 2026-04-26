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Bunte 99ers-Titelparty

Gabalier, Lamborghini – und Meister-Eis zu kaufen

Eishockey
26.04.2026 06:00
Lukas Haudum (li.) & Co. werden den ersten Meistertitel der 99ers-Klubgeschichte am Sonntag in ...
Lukas Haudum (li.) & Co. werden den ersten Meistertitel der 99ers-Klubgeschichte am Sonntag in der Grazer Innenstadt gebührend feiern.(Bild: Sepp Pail)
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Jetzt ist Party angesagt! Die Graz99ers feiern heute (ab 13.30 in der Innenstadt, Autokorso ab 14 Uhr) gemeinsam mit ihren Fans den ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Die Stadt wird in Orange gefärbt, die Protagonisten werden noch einmal hochgelebt. Es gibt ein Meister-Extra der „Krone“, Gabalier kommt und sogar das „Meister-Eis“ aus dem Bunker ist zu erwerben. 

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Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Der neue Eishockey-Meister lebt dieses Motto heute in der Grazer Innenstadt noch einmal so richtig aus, wenn die 99ers in einem Autokorso vom Eisernen Tor ausgehend in Richtung Hauptplatz unterwegs sind, den historischen ersten Meistertitel der Klubgeschichte mit den Fans im Herzen der Stadt feiern. Der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Graz darf natürlich nicht fehlen – wie auch er nicht: Superstar Andreas Gabalier! Der Volks Rock ‘n‘ Roller wird den Schlussakt der großen Meisterfeier auf der Hauptbühne am Hauptplatz begleiten. Wo sogar das abgetaute „Meister-Eis“ aus dem Bunker zu erwerben sein wird.

Zeitplan Meisterfeier

13:30 Uhr: DJ Hauptbühne Hauptplatz; 14:00 Uhr: Start Meisterkorso am Eisernen Tor Richtung Hauptplatz; 14:00 Uhr: Start Bühnenprogramm „Die Lauser“; 14:20/14:30 Uhr: Ankunft Rathaus, Unterzeichnung im Goldenen Buch der Stadt Graz; 15:00/15:30 Uhr: Ehrung für den Staatsmeistertitel; 16:15/16:30 Uhr Übergabe Ligapokal. Im Anschluss: Verabschiedung mit Andreas Gabalier.

(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
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(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
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(Bild: Sepp Pail)
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(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)

Die „Krone“ gratuliert mit 12-seitigem „Meister-Extra“
Die „Steirerkrone“ gratuliert natürlich auch recht herzlich. In Ihrer heutigen „Sonntagskrone“ blicken wir in einem 12-seitigen Extra (siehe Blattmitte) auf die sensationelle Saison der Grazer zurück, lassen die Protagonisten der orangen Sternstunde hochleben. Rechtzeitig zum großen Meisterkorso der Eis-Helden in der Innenstadt werden Exemplare der Meisterkrone beim und rund um den „Krone-Kiosk“ am Eisernen Tor verteilt. Nur solange der Vorrat reicht. Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit!

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