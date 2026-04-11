Vinicius Junior: Zumindest in der Liebe läuft‘s

Über fünf Millionen Likes verbucht das Posting schon. Durchaus nachvollziehbar, denn ViniJR gibt sich von seiner regelrecht schmalzigen Seite. Seiner Partnerin, Virginia Fonseca, selbst von fast 55 Millionen Followern bewunderte Influencerin, schickt er zum Geburtstag pure Liebe. Er wünsche ihr einen wunderschönen und gesegneten Tag und betonte, sie verdiene nur das Beste auf der Welt. In seiner Nachricht hebt Vinicius besonders die Qualitäten seiner Herzdame hervor. Er wünsche ihr vor allem Gesundheit, damit sie sich weiterhin bestmöglich um ihre Kinder, ihre Familie und ihr Unternehmen kümmern könne. Und um Vini, wie er augenzwinkernd anmerkt. Sie sei nicht weniger als eine einzigartige Persönlichkeit, eine „wundervolle Mutter“ und eine „Unternehmerin auf hohem Niveau“. Zudem kümmere sie sich aufopfernd um das Glück ihrer Mitmenschen. Mehr geht nicht. Liebe pur.