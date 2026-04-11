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Vinicius Junior: Zumindest in der Liebe läuft‘s

Fußball International
11.04.2026 10:50
Ein Herz und eine Seele: ViniJR und seine Partnerin Virginia Fonseca
Ein Herz und eine Seele: ViniJR und seine Partnerin Virginia Fonseca(Bild: Instagram.com/vinijr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sportlich läuft‘s ... na ja. Liebestechnisch dafür offenbar bestens. Das zumindest liest sich aus dem jüngsten Instagram-Permanent-Post von Vinicius Junior recht unmissverständlich heraus.

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Über fünf Millionen Likes verbucht das Posting schon. Durchaus nachvollziehbar, denn ViniJR gibt sich von seiner regelrecht schmalzigen Seite. Seiner Partnerin, Virginia Fonseca, selbst von fast 55 Millionen Followern bewunderte Influencerin, schickt er zum Geburtstag pure Liebe.  Er wünsche ihr einen wunderschönen und gesegneten Tag und betonte, sie verdiene nur das Beste auf der Welt. In seiner Nachricht hebt Vinicius besonders die Qualitäten seiner Herzdame hervor. Er wünsche ihr vor allem Gesundheit, damit sie sich weiterhin bestmöglich um ihre Kinder, ihre Familie und ihr Unternehmen kümmern könne. Und um Vini, wie er augenzwinkernd anmerkt. Sie sei nicht weniger als eine einzigartige Persönlichkeit, eine „wundervolle Mutter“ und eine „Unternehmerin auf hohem Niveau“. Zudem kümmere sie sich aufopfernd um das Glück ihrer Mitmenschen. Mehr geht nicht. Liebe pur.

Bei Vinis Herzdame, 26 Jahre alt, handelt es sich um eine bekannte Persönlichkeit in Brasilien. Influencerin, Unternehmerin, TV-Moderatorin – und eben seit Ende 2025 offiziell Herzdame von ViniJR. In die Beziehung brachte sie drei Kinder aus einer früheren Ehe mit Sänger Ze Felipe mit. Die sie auf Instagram auch, gerne im ViniJR-Trikot zur Schau stellt.

Sich solo weiß Virginia aber auch in Szene zu setzen.

Und ihren Lover auch.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Glück in der Liebe, Pech im Beruf?
ViniJR kann die Energie der Liebe dieser Tage bestimmt gebraucht. Beruflich hat er schon bessere Zeiten erlebt. Unter der Woche musste er mit seinem Klub Real Madrid gegen Bayern im Champions-League-Viertelfinale eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Und am Freitagabend setzte es in der Liga den nächsten Rückschlag: nur 1:1 daheim gegen Girona.

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Aber Liebe kennt keine Grenzen. Bestimmt auch keine ergebnistechnischen.

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