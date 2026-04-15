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Wiener SPÖ baut um

Ludwig hat künftig sechs statt fünf Stellvertreter

Wien
15.04.2026 21:24
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat künftig sechs statt fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Die ehemalige Stadträtin Kathrin Gaal scheidet aus dem Präsidium aus, ihr werden Finanzstadträtin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky nachfolgen.

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Dass sich die Zusammensetzung vom Präsidium beziehungsweise Vorstand ändern wird, war schon seit einiger Zeit bekannt. Wie berichtet, hatte Wohn- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal im Februar ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Sie war seit 2018 Stadträtin und seit 2020 auch Vizebürgermeisterin. Nun wechselt Gaal in den Vorstand der Sozialbau AG. Als neue Stadträtin wurde inzwischen Elke Hanel-Torsch angelobt.

Doch auch auf die Parteigremien wirkt sich Gaals Rückzug aus. Sie fungierte im Vorstand gemeinsam mit der dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures, der Wiener SPÖ-Frauenvorsitzenden Marina Hanke, Landtagspräsident Christian Meidlinger und SPÖ-Klubchef Josef Taucher als eine Stellvertreterin des Parteivorsitzenden. Die Riege wird mit Novak und Czernohorszky ergänzt, wie die Partei mitteilte. Novak hat von Gaal bereits das Amt der Vizebürgermeisterin übernommen.

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Parteitag am 25. April
Am Samstag, 25. April, werden die Gremien beim Parteitag in der Messe Wien neu gewählt. Das Treffen, bei dem auch die Wiederwahl Ludwigs als Vorsitzender auf dem Programm steht, hat das Motto „Wien schafft Zukunft“. Als Redner wird unter anderem der Bundesparteivorsitzende Andreas Babler erwartet. Zudem soll ein Leitantrag rund um Wirtschafts- und Standortthemen diskutiert und abgestimmt werden.

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten halten ihren Parteitag inzwischen nur mehr alle zwei Jahre ab, früher war gemäß den Statuten jährlich einer zu organisieren. Die Mitglieder der Spitzengremien mussten sich aber nur bei jeder zweiten Versammlung einer Abstimmung stellen.

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