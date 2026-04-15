Ludwig hat künftig sechs statt fünf Stellvertreter

Dass sich die Zusammensetzung vom Präsidium beziehungsweise Vorstand ändern wird, war schon seit einiger Zeit bekannt. Wie berichtet, hatte Wohn- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal im Februar ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Sie war seit 2018 Stadträtin und seit 2020 auch Vizebürgermeisterin. Nun wechselt Gaal in den Vorstand der Sozialbau AG. Als neue Stadträtin wurde inzwischen Elke Hanel-Torsch angelobt.