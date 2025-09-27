Zeit drängt: Druck für neues Koralm-Ticket steigt

Ein Kärntner und ein steirischer ÖVP-Nationalratsabgeordneter fordern in einer Petition endlich eine Ticket-Lösung für den Süden. Die Zeit drängt jedenfalls: Es sind nur noch 78 Tage bis zur Eröffnung der Koralmbahn-Strecke.
Immer größer wird der Druck, doch noch eine Ticket-Lösung für die neue Koralmbahn zu finden. Wie berichtet, gelten die Klimatickets für Steiermark und Kärnten nur bis zum jeweils letzten Bahnhof im Bundesland, nicht aber im Tunnel selbst. Regelmäßige Pendler fahren daher wohl mit dem Klimaticket Österreich (kostet ab dem nächsten Jahr 1400 Euro) am besten.
Ein gemeinsames Verbundticket für die beiden südlichen Bundesländer scheitert bisher am Geld: Weder die ÖBB noch Steiermark und Kärnten wollen die zusätzlich notwendigen Millionen bezahlen.
Lösung „pünktlich zur Inbetriebnahme“
Zwei ÖVP-Nationalratsabgeordnete erhöhen nun aber den Druck: Der Steirer Joachim Schnabel und der Kärntner Johann Weber haben eine Petition für ein „Koralmbahn-Ticket“ eingebracht und vor Kurzem dem zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner übergeben. Gefordert wird eine Lösung für Pendler „pünktlich zur Inbetriebnahme“, das wäre schon am 14. Dezember.
„Mit der Koralmbahn entsteht ein großer, einheitlicher Wirtschaftsraum. Davon müssen insbesondere die Menschen in der südlichen Steiermark profitieren. Damit das gelingt, braucht es ein leistbares, grenzüberschreitendes Ticket“, sagt Schnabel, dem aber auch bewusst ist: „Die Zeit drängt, jetzt sind die Verkehrsverbünde gefordert.“
