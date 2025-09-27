Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch im Nationalrat

Zeit drängt: Druck für neues Koralm-Ticket steigt

Steiermark
27.09.2025 05:59
(Bild: Mathias Weiß)

Ein Kärntner und ein steirischer ÖVP-Nationalratsabgeordneter fordern in einer Petition endlich eine Ticket-Lösung für den Süden. Die Zeit drängt jedenfalls: Es sind nur noch 78 Tage bis zur Eröffnung der Koralmbahn-Strecke. 

0 Kommentare

Immer größer wird der Druck, doch noch eine Ticket-Lösung für die neue Koralmbahn zu finden. Wie berichtet, gelten die Klimatickets für Steiermark und Kärnten nur bis zum jeweils letzten Bahnhof im Bundesland, nicht aber im Tunnel selbst. Regelmäßige Pendler fahren daher wohl mit dem Klimaticket Österreich (kostet ab dem nächsten Jahr 1400 Euro) am besten.

Ein gemeinsames Verbundticket für die beiden südlichen Bundesländer scheitert bisher am Geld: Weder die ÖBB noch Steiermark und Kärnten wollen die zusätzlich notwendigen Millionen bezahlen.

Lesen Sie auch:
Beim Flughafen Graz wird die Bahn in eine Unterflurtrasse eintauchen, dort aber nicht halten. 
Koralmbahn-Eröffnung
Tickets, Airport, Engstelle: Es bleiben Baustellen
26.09.2025
Fast alles ändert sich
Zeiten, Tickets, Ziele: 10 Fakten zur Koralmbahn
16.09.2025
Krone Plus Logo
Zahlen Pendler drauf?
Klimaticket-Farce im Koralmtunnel: Die Uhr tickt
27.03.2025

Lösung „pünktlich zur Inbetriebnahme“
Zwei ÖVP-Nationalratsabgeordnete erhöhen nun aber den Druck: Der Steirer Joachim Schnabel und der Kärntner Johann Weber haben eine Petition für ein „Koralmbahn-Ticket“ eingebracht und vor Kurzem dem zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner übergeben. Gefordert wird eine Lösung für Pendler „pünktlich zur Inbetriebnahme“, das wäre schon am 14. Dezember.

„Mit der Koralmbahn entsteht ein großer, einheitlicher Wirtschaftsraum. Davon müssen insbesondere die Menschen in der südlichen Steiermark profitieren. Damit das gelingt, braucht es ein leistbares, grenzüberschreitendes Ticket“, sagt Schnabel, dem aber auch bewusst ist: „Die Zeit drängt, jetzt sind die Verkehrsverbünde gefordert.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
110.228 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
99.958 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
99.788 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3004 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1373 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1288 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf