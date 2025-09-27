Zeit drängt: Druck für neues Koralm-Ticket steigt

Immer größer wird der Druck, doch noch eine Ticket-Lösung für die neue Koralmbahn zu finden. Wie berichtet, gelten die Klimatickets für Steiermark und Kärnten nur bis zum jeweils letzten Bahnhof im Bundesland, nicht aber im Tunnel selbst. Regelmäßige Pendler fahren daher wohl mit dem Klimaticket Österreich (kostet ab dem nächsten Jahr 1400 Euro) am besten.