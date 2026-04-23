Liebevolle Konzerte sorgen für zauberhafte Momente

In unseren düsteren Zeiten setzt der Grazer Starpianist Markus Schirmer auf die Kraft der Liebe und stellt seinem Festival Arsonore – von 2. bis 6. September im Schloss Eggenberg und der Oper – das Motto „All you need is Love“ voran.
Wenn Markus Schirmer von seiner Arsonore-Familie spricht, dann kommt das nicht von ungefähr. Auch heuer hat er wieder zahlreiche Freunde eingeladen, mit denen er gemeinsam musiziert. Darunter klingende Namen wie Benjamin Schmid, Christian Bakanic, Marie Spaemann, Dalibor Karvay, Sarah McElravy und die Schauspieler Erika Pluhar und Markus Meyer.
Es wäre aber nicht Markus Schirmer, würde er die Stars nicht mit jungen aufstrebenden Musikerinnen und Musikern der Grazer Kunstuni – wie den beiden Pianistinnen Idil Naz Alici und Arya Su Gülenç sowie den Klarinettisten Daniel Kückmeier – zusammenführen.
Und auch von Genre-Grenzen lässt sich der Intendant des Arsonore-Festivals nicht beeindrucken, wie gewohnt, mischt er Klassik mit Weltmusik, Pop mit Lyrik. Hinter all dem steht Schirmers Wunsch, den Menschen mit Musik Freude und zauberhafte Momente zu schenken.
Konzerte voller Liebe und zauberhafter Momente
Aus dieser Intention hat er ein überaus freudvolles Programm für sein Musikfest zusammengestellt. Los geht es am 2. September mit „Love is all you need!“, bei dem das Vocalforum Graz unter Franz Herzog auf hochkarätige Solisten, darunter das prämierte Gugg Piano Duo und Schirmer höchstselbst treffen. Dazu kommt noch ein „Arsonore-Philosophicum“ mit Michael Lehofer und Erika Pluhar.
Am zweiten Abend gibt es alle drei Liebesträume von Liszt, Mozarts Klarinettenkonzert mit dem erst 17-jährigen Daniel Kückmeier und Schumanns Klavierquintett in Es-Dur zu erleben.
Durch das vormittägliche Familienkonzert am 4. 9. führt neben Harald Haslmayr als g’scheiter Professor die junge Schauspielerin Rebecca Rosenthaler. Der Abend gehört dann der aufstrebenden georgischen Pianistin Irma Gigani, die gemeinsam mit Markus Meyer ein Programm unter dem Motto „Romeo und Julia“ gestaltet.
Christian Bakanic widmet sich mit Freunden am 5. September den „Lovesongs & Liabesliadan“, und zum Grande Finale in der Oper steht eine unterhaltsame „Love Party“ voller Überraschungen mit Markus Schirmer & The Arsonore Allstar Band auf dem Plan. Zu hören sind Lieder aus der Feder Bob Mendelssons (aka der junge Markus Schirmer) interpretiert von wahren Meistern ihres Fachs. Karten gibt es ab sofort unter arsonore.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.