Liebevolle Konzerte sorgen für zauberhafte Momente

Christian Bakanic widmet sich mit Freunden am 5. September den „Lovesongs & Liabesliadan“, und zum Grande Finale in der Oper steht eine unterhaltsame „Love Party“ voller Überraschungen mit Markus Schirmer & The Arsonore Allstar Band auf dem Plan. Zu hören sind Lieder aus der Feder Bob Mendelssons (aka der junge Markus Schirmer) interpretiert von wahren Meistern ihres Fachs. Karten gibt es ab sofort unter arsonore.at