Bäuerin erkrankt: Rettung für Rinder ist in Sicht

Das Schicksal von Kerstin H. macht traurig – denn die erst 31-Jährige leidet so stark an Rheuma, dass sie ständig Schmerzen hat und mittlerweile kaum und nur noch am Stock gehen kann. Reguläre Arbeit ist für die fleißige junge Frau damit unmöglich geworden. Und die Versorgung ihrer 13 Rinder, die bei der Weststeirerin nach „getaner Arbeit“, nämlich dem Milchgeben, nicht als wertlos ausgemustert wurden, sondern bis zu ihrem natürlichen Ende einen artgerechten Lebensplatz haben!