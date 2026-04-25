Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich bin so dankbar“

Bäuerin erkrankt: Rettung für Rinder ist in Sicht

Steiermark
25.04.2026 04:59
Kerstin Hausegger mti dem per Flascherl aufgezogenen früh geborenen Stier „Silvio“
Kerstin Hausegger mti dem per Flascherl aufgezogenen früh geborenen Stier „Silvio“(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

„Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Leser und möchte ihnen ein riesengroßes Danke sagen.“ Jene kranke Steirerin, die verzweifelt das Leben ihrer geliebten Rinder retten möchte, sieht jetzt „Licht“.

0 Kommentare

Das Schicksal von Kerstin H. macht traurig – denn die erst 31-Jährige leidet so stark an Rheuma, dass sie ständig Schmerzen hat und mittlerweile kaum und nur noch am Stock gehen kann. Reguläre Arbeit ist für die fleißige junge Frau damit unmöglich geworden. Und die Versorgung ihrer 13 Rinder, die bei der Weststeirerin nach „getaner Arbeit“, nämlich dem Milchgeben, nicht als wertlos ausgemustert wurden, sondern bis zu ihrem natürlichen Ende einen artgerechten Lebensplatz haben!

Doch um dieses Leben der Tiere bangt Kerstin so, weil sie die Rinder keinesfalls im Stich lassen kann. Wie berichtet, sucht sie verzweifelt nach Paten, über die sich eine Arbeitskraft finanzieren lässt, Gnadenplätzen oder Menschen, die bei ihr am Hof einziehen.

Nach dieser zahmen Milchkuh, die gerne im Garten schlief und ins Haus ging, wurde der „Lebenshof ...
Nach dieser zahmen Milchkuh, die gerne im Garten schlief und ins Haus ging, wurde der „Lebenshof Kelly“ benannt(Bild: zvg)

Die Reaktionen waren überwältigend, allein über die „Krone“ kamen Dutzende Mails mit Hilfsangeboten und sogar Spenden. „Ich bin fassungslos über so eine Anteilnahme und möchte mich bei allen bedanken“, ist die kranke Frau gerührt. Und: „Ich sehe jetzt tatsächlich Licht und habe die Hoffnung, dass wir weiter auf unserem Familienhof bleiben können.“ Mutter und Opa sind auch schon betagt.

Die Lösung, die sich abzeichnet, sieht so aus: „Es haben einige angeboten, vor allem zwei Bauernhöfe aus der Steiermark, mehrere Kühe mit Lebensgarantie zu übernehmen.“ Die übrigen hofft Kerstin aufgrund von Patenschaften, die man übernehmen kann – Paten werden noch dringend gesucht – und freiwilligen Helfern auf ihrem „Lebenshof Kelly“ behalten zu können.

Lesen Sie auch:
Kerstin Hausegger mit Stier „Silvio“, der ein Frühchen war und mit der Flasche aufgezogen wurde.
Erkrankte sucht Helfer
Steirerin bangt um Kühe – und erhält viel Zuspruch
18.04.2026

Womit es steht und fällt: dass diese Hilfsangebote langfristig anhalten. . .

Wenn Sie helfen möchten: Lebenshof Kelly, AT02 3843 3000 0004 5385. Anfragen mit KW Kerstin leiten wir weiter: steirer@kronenzeitung.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.04.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Ab dem 1. Mai ist die Steuer auf Spritpreise in Deutschland niedriger (Symbolbild).
Für Mai und Juni
Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt
Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.056 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
103.377 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
101.154 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1144 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Österreich
Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus
644 mal kommentiert
Wegen eines randalierenden Abschiebehäftlings kurz vor dem Abflug musste ein Airbus A320 von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf