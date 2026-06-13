Admira-Urgestein Malicsek am Sprung in Bundesliga

Den 27-jährigen Defensiv-Allrounder Lukas Malicsek zieht es in die Bundesliga zur SV Ried. Eine Sache könnte den Transfer jedoc noch verhindern. Während ein weiterer Admiraner dem Ruf von Ex-Coach Thomas Silberberger folgt, wechselt Stürmer Marco Hausjell nach Wien.
Wenn Admira-Coach Harald Suchard seine Truppe nach 35 Tagen Urlaub am 18. Juni zu den sportmedizinischen Tests zurückerwartet, könnte der ein oder andere prominente Name fehlen. Denn wie die „Krone“ erfuhr, zieht es Kapitän Lukas Malicsek in die Bundesliga zur SV Ried. Was den Transfer noch verhindern könnte? Die Ablösesumme!
Bereits vor einem Jahr waren die Innviertler am 27-jährigen Defensiv-Allrounder interessiert. Damals entschied sich Malicsek, der im Alter von neun Jahren zur Admira gekommen war und – abgesehen von einer einjährigen Leihe zum SV Horn – seine gesamte fußballerische Laufbahn in der Südstadt verbracht hat, für eine Vertragsverlängerung bei seinem Herzensverein.
Zwölf Monate später wird aus dem „Panther“ wohl doch ein „Wikinger“ – vielleicht auch aufgrund der fehlenden sportlichen Perspektive in der Südstadt.
Schabauer wechselt zum WAC
Bereits fix eine Etage höher geht es für Marco Schabauer. Der 20-jährige Mittelfmann verlässt die Amdira nach zwei Jahren wieder und heuert beim Wolfsberger AC an. Ein ehemaliger Teamkollege von Malicsek und Schabauer hat ebenfalls einen neuen Verein gefunden: SKN-Abgänger Marco Hausjell (27) bleibt der 2. Liga treu und schließt sich den Young Violets an.
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