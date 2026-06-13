Admira-Urgestein Malicsek am Sprung in Bundesliga

Schabauer wechselt zum WAC

Bereits fix eine Etage höher geht es für Marco Schabauer. Der 20-jährige Mittelfmann verlässt die Amdira nach zwei Jahren wieder und heuert beim Wolfsberger AC an. Ein ehemaliger Teamkollege von Malicsek und Schabauer hat ebenfalls einen neuen Verein gefunden: SKN-Abgänger Marco Hausjell (27) bleibt der 2. Liga treu und schließt sich den Young Violets an.