Mattle als Bäcker und Rekord bei Ehrenamtlichen

Freiwilligenwoche läuft noch bis zum Dienstag

Anlass ist die noch bis Dienstag (28. April) laufende Freiwilligenwoche, wo man sich bei 170 Projekten engagieren kann. „Erfreulich ist die Beteiligung der Jungen. Sie stellen sich das Ehrenamt zwar oft anders vor und wollen nicht jedes Wochenende opfern, bei der Freiwilligenwoche zeichnet sich aber eine Rekordbeteiligung ab“, sagte Mattle. Rund 2600 Personen haben zudem bereits den Weg in den WhatsApp-Kanal „Ehrenamt Tirol“ gefunden.