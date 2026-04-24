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Heuer 170 Projekte

Mattle als Bäcker und Rekord bei Ehrenamtlichen

Tirol
24.04.2026 13:00
Heimleiterin Carina Gartlacher mit LH Anton Mattle und den fleißigen jungen Helferinnen Marie ...
Heimleiterin Carina Gartlacher mit LH Anton Mattle und den fleißigen jungen Helferinnen Marie (2. v. li.) und Larissa.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Die laufende Freiwilligenwoche in Tirol mit 170 Projekten dürfte eine Rekordbeteiligung erreichen. Im Altersheim Salurn in Wattens betätigte sich am Donnerstag auch Landeshauptmann Anton Mattle als Strudelbäcker. Um das Engagement zu fördern, sind steuerliche Anreize geplant.

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Laut Studien sind 51 Prozent der Tiroler ehrenamtlich engagiert – beispielsweise in Vereinen. „Damit wird der hohe Österreich-Schnitt von 48 Prozent noch übertroffen“, freute sich Mattle beim Besuch im Altersheim Salurn in Wattens. „Bei uns sind in zwei Häusern 37 Personen ehrenamtlich tätig. Die Schützen liefern am Wochenende das Essen aus, im Jahreslauf besuchen uns die Vereine, andere Helfer begleiten die älteren Menschen zum Arzt oder bei Ausflügen“, zählte Leiterin Carina Gartlacher auf.

Zitat Icon

Das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft.

LH Anton Mattle

Bild: Christof Birbaumer

Strudelbacken mit 20-jähriger Tradition
Das Strudelbacken mit Helfern habe eine 20-jährige Tradition – und so band sich auch LH Mattle die Schürze um und zeigte sich als feinmotorisch begabter Bäcker. Auch andere Landesräte werden dieser Tage kurz in ein Ehrenamt schlüpfen.

Gartlacher und Mattle beim Treffen in Wattens.
Gartlacher und Mattle beim Treffen in Wattens.(Bild: Johanna Birbaumer)

Freiwilligenwoche läuft noch bis zum Dienstag
Anlass ist die noch bis Dienstag (28. April) laufende Freiwilligenwoche, wo man sich bei 170 Projekten engagieren kann. „Erfreulich ist die Beteiligung der Jungen. Sie stellen sich das Ehrenamt zwar oft anders vor und wollen nicht jedes Wochenende opfern, bei der Freiwilligenwoche zeichnet sich aber eine Rekordbeteiligung ab“, sagte Mattle. Rund 2600 Personen haben zudem bereits den Weg in den WhatsApp-Kanal „Ehrenamt Tirol“ gefunden.

Zitat Icon

Durch die letztjährige Freiwilligenwoche haben wir zwei neue Ehrenamtliche gewonnen.

Heimleiterin Carina Gartlacher

Bild: Johanna Birbaumer

Absetzung von Kosten bei der Steuer als Anreiz
Um das Ehrenamt weiter zu stärken, sind Anreize angedacht – etwa die steuerliche Absetzbarkeit von Aus- und Weiterbildung, Reisekosten, Ausrüstung oder ein besserer Versicherungsschutz.

Wer bis Dienstag noch spontan mitmachen will, findet Informationen unter www.tirol.gv.at/freiwilligenwoche

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