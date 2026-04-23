Teenie-Trio griff nach Diebstahl auch Detektiv an

Wilde Szenen dürften sich am Mittwochabend in einem Geschäft in Innsbruck abgespielt haben. Dort ertappte ein Ladendetektiv ein junges Trio, dass Waren stehlen wollte. Als er sie damit konfrontierte, schlug ein 12-Jähriger zu und bedrohte ihm mit dem Umbringen.
Gegen 18.30 Uhr betraten ein 12-jähriger Iraner, ein 13-jähriger Einheimischer und eine 13-jährige Einheimische ein Geschäft in Innsbruck. Dort hatten sie es auf Waren abgesehen.
Als sie vom Ladendetektiv gestellt wurden, eskalierte die Situation. Der 12-Jährige schlug laut derzeitigem Ermittlungsstand den Mann mehrmals ins Gesicht und bedrohte ihn mit dem Umbringen.
Jugendliche auf Polizeiinspektion gebracht
Der Detektiv wurde dabei zum Glück nicht verletzt. Die drei Teenager wurden zur Polizeiinspektion Reichenau gebracht und im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten befragt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Bericht übermittelt.
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