Crash zwischen Pkw und Radfahrer endete in Klinik

Ein böser Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer (55) am Mittwoch in Innsbruck endete für den Sportler in der Klinik. Er stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu.
Zum Zwischenfall kam es am Mittwoch gegen 11.10 Uhr auf der Kreuzung zwischen der Speckbacherstraße und der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck. Dort kollidierten ein Rennradfahrer (55) und ein Pkw.
Der 55-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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