Waldbrand wütete auf Fläche von 1000 Quadratmetern

Gegen 17.15 Uhr wurde der Brand im Ortsteil Winnebach entdeckt. 70 Feuerwehrleute rückten daraufhin aus und löschten vom Boden aus. Aus der Luft wurden sie vom Polizeihubschrauber Libelle unterstützt, der laut dem Längenfelder Feuerwehrkommandanten Lukas Schöpf rund 10.000 Liter Wasser zur Brandstelle beförderte. „Das Wasser dafür kam aus dem Beschneiungsteich des Skiliftes“, erklärte Schöpf.