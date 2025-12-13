Herrenloses Schnurren und Miauen

Pensionistin: „Werde keine Ruhe geben“

Das übrige Drittel wollen aber nicht alle Gemeinden zahlen. „Ich als Pensionistin kann mir aber die Kosten für die Kastrationen auch nicht leisten!“, ärgert sich Drechsler. Als das Land die Aktion verkündete, hatte sie sich im ersten Moment gefreut. Dass nicht jede Gemeinde mitmachen will – wobei laut Drechsler ein Drittel nur mehr 20 Euro pro Katze betragen würde – sei unverständlich. Die vielfache „Katzenmama“ möchte, dass ein Gesetz erlassen wird, das den Gemeinden die Kastrationspflicht auferlegt. ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schmöger aus Rosenburg-Mold ist selbst Landwirt und ist sich des Problems bewusst. „Die Entscheidung trifft aber der Gemeinderat.“ In Zeiten von knappen Gemeindebudgets einige man sich daher meistens auf ein „Nein“.