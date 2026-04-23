Neue Röntgen-Generation mit mehreren Vorteilen

Leichtere Handhabung aus Mitarbeitersicht

Durch die neue Gerätegeneration kommt auch Erleichterung für die Mitarbeitenden. „Die Vorpositionierung der Apparate erfolgt nun automatisiert und muss nicht mehr händisch vorgenommen werden. Das bringt eine große Entlastung für das Team“, schildert Stefan Heiß, Leiter der Radiologietechnologie für den Bereich Chirurgie. Der Austausch der Geräte erfolgte bei laufendem Betrieb in den vergangenen zwölf Monaten.