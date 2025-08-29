Finnland entfernt Hakenkreuz von Militärflaggen

Wurde schon vor den Nazis eingeführt

Die Swastika war in Finnland bereits 1918 als offizielles Luftwaffensymbol eingeführt worden – also noch vor den Nationalsozialisten in Deutschland. Auf Flugzeugen wurde sie bis 1945 gezeigt, auf Flaggen blieb sie sogar bis heute erhalten. Erst 2020 hatte die Luftwaffe die letzten sichtbaren Hakenkreuze von Uniformen und Maschinen entfernt. Einzelne Brigaden führten das Zeichen jedoch weiterhin auf ihren Einheitenflaggen.