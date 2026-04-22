Kollision im Frühverkehr forderte zwei Verletzte

Heftiger Verkehrsunfall Mittwochfrüh im Tiroler Unterland: Bei einer Kollision wurden zwei Personen verletzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand im Einsatz, auch ein Notarztheli musste ausrücken.
Kurz nach 8 Uhr war eine Autofahrerin auf der Brixentaler Bundesstraße bei Westendorf (Bezirk Kitzbühel) talauswärts in Richtung Wörgl unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Wucht des Aufpralls war enorm – beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.
Notarzthubschrauber im Einsatz
Die Lenkerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 4“ ins Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen werden. Der zweite beteiligte Autofahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde von der Rettung ins Spital gebracht.
Straße gesperrt – Stau im Frühverkehr
Die B170 musste im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Pendlerverkehr.
Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Übermüdung eine mögliche Ursache für den folgenschweren Unfall gewesen sein könnte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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