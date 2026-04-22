Kollision im Frühverkehr forderte zwei Verletzte

Kurz nach 8 Uhr war eine Autofahrerin auf der Brixentaler Bundesstraße bei Westendorf (Bezirk Kitzbühel) talauswärts in Richtung Wörgl unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Wucht des Aufpralls war enorm – beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.