Arbeiter (31) stürzte auf einer Baustelle ab

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstag im Tiroler Oberland: Ein Arbeiter stürzte samt einem Gerüst ab und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Gegen 10.45 Uhr war der 31-jährige Einheimische auf einer Baustelle in Mils bei Imst mit Arbeiten beschäftigt. Plötzlich brach ein Kantholz, mit dem das Gerüst gestützt worden war.
Absturz aus drei Metern Höhe
Der Arbeiter stürzte dann mitsamt dem Gerüstbrett aus einer Höhe von drei Metern auf den Erdboden. Der 31-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
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