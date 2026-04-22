Nach Konflikt: SPÖ NÖ ist sich wieder einig

Die SPÖ zeigt nach Kurzzeit-Politkampf jetzt wieder Geschlossenheit. Sven Hergovich bleibe als Kandidat für die nächste NÖ-Landtagswahl 2028 als SPÖ-Spitze bestehen.
Was war das jetzt? Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig überraschte mit einem Zick-Zack-Kurs und fordert nun Sven Hergovich, wie berichtet, bei der Wahl des Obmanns doch nicht heraus. Der SPÖ-Landesparteivorsitzende geht aus dieser Polit-Posse gestärkt hervor – ob das auch für seine Partei gilt, wird sich bei den nächsten Wahlen zeigen.
Und darauf bereiten sich die Genossen jetzt intensiv vor: Der Landesparteivorstand nominierte Sven Hergovich kürzlich einstimmig erneut zum Kandidaten für die Wahl zum Vorsitzenden am Landesparteitag, der am 30. Mai stattfindet.
Einstimmiges Votum für Hergovich
Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander gibt den Takt vor: „In politisch herausfordernden Zeiten gibt es in der Bevölkerung ein natürliches Bedürfnis nach Stabilität, Kompetenz und Führungskraft. Wir als SPÖ Niederösterreich gehen in diesem Sinn mit einem einstimmigen Votum für Sven Hergovich und neuer Stärke in Richtung Landesparteitag und Landtagswahl.“
Laut Zwander biete die Sozialdemokratie mit Abstand die besten Antworten auf die großen Probleme der Zeit. Die kommenden Monate bis zur Landtagswahl stehen somit ganz im Zeichen des Werbens für ein soziales und starkes Niederösterreich. Und man wird wohl versuchen, auch verspieltes Vertrauen zurückzuholen.
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