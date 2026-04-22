Nach Konflikt: SPÖ NÖ ist sich wieder einig

Was war das jetzt? Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig überraschte mit einem Zick-Zack-Kurs und fordert nun Sven Hergovich, wie berichtet, bei der Wahl des Obmanns doch nicht heraus. Der SPÖ-Landesparteivorsitzende geht aus dieser Polit-Posse gestärkt hervor – ob das auch für seine Partei gilt, wird sich bei den nächsten Wahlen zeigen.