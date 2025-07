Katie Holmes kuschelt wieder mit Ex Joshua Jackson

Wie „Deadline“ berichtete, geht es im neuen Projekt von Holmes und Jackson um die Liebe, aber auch eine emotionale Reise. Und so viel sei schon verraten: So harmonisch wie auf den aktuellen Bildern geht es in dem Film zwischen Holmes und Jackson wohl nicht immer zu. Denn zuletzt tauchten auch Aufnahmen vom Set auf, auf denen die 46-Jährige weinend auf einer Parkbank zu sehen ist.