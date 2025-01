Rückzug! Briten geben Schürfrecht im Großarltal ab

In den Seitentälern des Großarltals mühten sich schon vor Jahrhunderten die Bergknappen. Sie klopften und schürften nach Kupfer. In Hüttschlag stand sogar das größte Kupferbergwerk im ganzen Fürsterzbistum Salzburg. Was im Jahr 1863 endete, wollte ein britischer Konzern 160 Jahre später wieder auferstehen lassen. 316 Schürfrechte sicherte sich der Österreich-Ableger des Bergbau-Unternehmens. Nun drückte die Ekometall Exploration GmbH aber die Stopp-Taste.