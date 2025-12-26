Vorteilswelt
Weg unter Landesstraße

Neue Unterführung erleichtert das Leben in Großarl

Salzburg
26.12.2025 06:00
Für Fußgänger und Radfahrer gab es vorher nur eine Möglichkeit zum Queren der Landesstraße.
Für Fußgänger und Radfahrer gab es vorher nur eine Möglichkeit zum Queren der Landesstraße.(Bild: Maximilian Kronberger)

Nach mehrmonatiger Bauzeit ist die neue Fußgängerunterführung der Großarler Landesstraße jetzt seit wenigen Tagen fertig. Die Pongauer Gemeinde hat so erstmals eine zweite legale Möglichkeit geschaffen, die viel befahrene Straße zu queren.

Es ist Hochsaison in Großarl. Trotz zuletzt nur wenig winterlicher Bedingungen, der Skibetrieb ist auf Touren gekommen. Die Hotels sind gut gebucht, der Urlauberverkehr ins Tal hat Fahrt aufgenommen. Die vielen Autos auf der Großarler Landesstraße sind seit wenigen Tagen zumindest für Fußgänger, die die L109 überqueren möchten, kein Problem mehr. Seit vergangener Woche ist eine neue Unterführung der Landesstraße nahe dem Zentrum fertiggestellt.

Bürgermeister Hans Ganitzer ist auf die neue Unterführung der Großarler Landesstraße stolz.
Bürgermeister Hans Ganitzer ist auf die neue Unterführung der Großarler Landesstraße stolz.(Bild: Maximilian Kronberger)

Hochwasserschutz, neue Brücke und Unterführung
„Das ist wirklich eine gewaltige Erleichterung“, sagt Hans Ganitzer. Der Bürgermeister von Großarl hat nach seiner Amtsübernahme 2024 alles daran gesetzt, dass beim Hochwasserschutzbau entlang der Landesstraße noch eine Unterführung mitgebaut wird. Bisher gab es in der Ortsmitte nur eine einzige legale Querungsmöglichkeit über die Landesstraße. „Wir haben da wirklich bis zum letzten Drücker verhandelt, dass wir die Querung da mitbauen können.“

Zitat Icon

Das war eine knappe Sache, eigentlich wäre ja nur der Bau des Hochwasserschutzes vorgesehen gewesen. Ich bin froh, dass wir die Unterführung hinbekommen haben.

Hans Ganitzer, Bürgermeister (SPÖ)

Für drei Monate war die Landesstraße schließlich während der Bauarbeiten im Sommer gesperrt. Neben der Unterführung wurde nicht nur der Hochwasserschutz für die Großarler Ache, sondern auch eine neue Brücke zum Liftparkplatz gebaut.

Rund 1,5 Millionen Euro hat allein der kleine Tunnel für Fußgänger und Radfahrer gekostet. Ein besonderes Schmankerl ist der mit Abwärme beheizte Bodenbelag. Er ist durch Restenergie aus dem Heizwerk im Unterbau gegen Schnee und Eis gewappnet. Kosten und Arbeitsleistung übernahm der Nahwärmelieferant.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Salzburg

