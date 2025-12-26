Neue Unterführung erleichtert das Leben in Großarl

Hochwasserschutz, neue Brücke und Unterführung

„Das ist wirklich eine gewaltige Erleichterung“, sagt Hans Ganitzer. Der Bürgermeister von Großarl hat nach seiner Amtsübernahme 2024 alles daran gesetzt, dass beim Hochwasserschutzbau entlang der Landesstraße noch eine Unterführung mitgebaut wird. Bisher gab es in der Ortsmitte nur eine einzige legale Querungsmöglichkeit über die Landesstraße. „Wir haben da wirklich bis zum letzten Drücker verhandelt, dass wir die Querung da mitbauen können.“