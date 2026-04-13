Anti-Rassismus-Beratung dokumentierte 1539 Fälle

Schülerinnen und Schüler hätten oft Angst, dass Lehrpersonen sich nach einer Beschwerde „rächen“ könnten oder sogar noch andere Lehrkräfte auf ihre Seite ziehen. Vor allem jene mit weniger guten Noten würden oft befürchten, dass eine Beschwerde gegen Lehrpersonen sich negativ auf die Verhaltensnote auswirkt. Sie haben Angst, dass sie die schlechtere von zwei möglichen Noten erhalten. Deswegen würden Vorfälle oft nicht gemeldet, weshalb von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist.