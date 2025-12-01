Rettungspläne für Mini-Skigebiet werden konkret

Das Mini-Skigebiet im Unkener Heutal mit nur vier Liften (Schlepper und Tellerlift) hat seinen Charme. Gerade Familien schätzen es, dass es noch Alternativen zum Pistenspaß auf den großen Skizusammenschlüssen gibt. Auch Schüler trainieren hier. Und die Lifte haben einen wesentlichen Vorteil: Auf rund 1000 Meter Seehöhe kann mehr Schneesicherheit garantiert werden als im Tal. Die Zukunft ist dennoch unsicher. Die Technik ist in die Jahre gekommen. Für die Beschneiung wurde die Konzession nach Diskussionen noch einmal verlängert.