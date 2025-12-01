Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Beliebtheitswerte

Rettungspläne für Mini-Skigebiet werden konkret

Salzburg
01.12.2025 07:00
Das kleine Skigebiet mit vier Liften im Unkener Heutal ist beliebt.
Das kleine Skigebiet mit vier Liften im Unkener Heutal ist beliebt.(Bild: Gemeinde Unken)

Unsichere Zukunft im Heutal (Unken): Das in der Region sehr geschätzte Mini-Skigebiet soll auf wirtschaftlich stabile Beine gestellt werden. Ein Projekt in gerade in Ausarbeitung. 

0 Kommentare

Das Mini-Skigebiet im Unkener Heutal mit nur vier Liften (Schlepper und Tellerlift) hat seinen Charme. Gerade Familien schätzen es, dass es noch Alternativen zum Pistenspaß auf den großen Skizusammenschlüssen gibt. Auch Schüler trainieren hier. Und die Lifte haben einen wesentlichen Vorteil: Auf rund 1000 Meter Seehöhe kann mehr Schneesicherheit garantiert werden als im Tal. Die Zukunft ist dennoch unsicher. Die Technik ist in die Jahre gekommen. Für die Beschneiung wurde die Konzession nach Diskussionen noch einmal verlängert.

Ganzjahresangebot soll Zukunft sichern
Betreiber Sebastian Vitzthum investiert jetzt viel Energie in ein Zukunftskonzept, das gerade in Ausarbeitung ist und bei einer Bürgerversammlung in der Gemeinde vorgestellt wurde. Wirtschaftlich sei der Betrieb langfristig nur mit einer Ganzjahresnutzung auch für Biker und Wanderer.

Lesen Sie auch:
Gibt es doch noch Hoffnung für die Skilifte in Hintersee?
Neue Hoffnung
Ein Unternehmer will das Krisen-Skigebiet retten
18.11.2025
„Nix mehr zu retten“
Liftsessel von Krisen-Skigebiet stehen zum Verkauf
25.11.2025

 Geplant ist, den Wildalm-Schlepplift durch eine kuppelbare 4er-Sesselbahn zu ersetzen. Zusätzliche Eingriffe in die Natur sind nicht zu befürchten, weil die alte Trasse verwendet werden soll. Die Investitionssumme wird auf 12 Millionen Euro geschätzt. Partner sind schon im Boot. Ein Teil soll mit Schwarmfinanzierung (Bürger können Bausteine erwerben) realisiert werden.

Der bevorstehende Winter ist gesichert: An den Wochenenden 6. und 7. sowie 13. und 14. Dezember ist geöffnet, ab 20. dann durchgehend.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
247.445 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
124.376 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
123.797 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf