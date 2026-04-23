Freizeitgenuss im Viervierteltakt

So vielfältig wie Niederösterreich selbst präsentiert sich das touristische Angebot der Niederösterreich Bahnen ab 1. Mai 2026: Mit sechs Bahnen und zwei Seilbahnen stehen eine Fülle an regionalen Freizeitangeboten für Familien und Eisenbahnfans sowie alpine Highlights für Bergenthusiasten bereit.
Mostviertel: Nostalgie, Genuss und Action
Schönster Platz Österreichs: Die Fahrt mit der längsten Schmalspurbahn Österreichs, der Mariazellerbahn, gestaltet sich zu jeder Jahreszeit besonders eindrucksvoll. Auf der 84 Kilometer langen traditionsreichen Strecke reist man etwa im Premiumprodukt der Mariazellerbahn, dem Panoramawagen, auf der 84 Kilometer langen Strecke sehr exklusiv. Unter dem Motto „Genuss auf Schiene“ kommen Kulinarikfans hier voll und ganz auf ihre Kosten. Köstliche regionale Frühstücksvariationen und Erfrischungen werden direkt an den Platz serviert. Die großzügige Panoramaverglasung bietet dabei eine einzigartige Sicht auf die vorbeiziehende Landschaft.
Die Fahrt im Erlebniszug Ötscherbär begeistert Groß und Klein. Spiel und Spaß ist hier Programm. Die liebevoll restaurierten Waggons des Erlebniszugs werden von der weltweit ältesten Elektro-Schmalspurlokomotive gezogen - eine Besonderheit, die kleine und große Eisenbahnfans in ihren Bann zieht. In den Sommermonaten fährt der Aussichtswagen mit und bietet Cabriofeeling pur – inklusive Fahrtwind und uneingeschränkter Aussicht auf die herrliche Landschaft.
Eine Bahnfahrt wie anno dazumal bietet der Nostalgie-Dampfzug der Mariazellerbahn. Die imposante Dampflok Mh.6 startete ihre treuen Dienste bereits im Jahr 1908 und ermöglicht heute ein Bahnerlebnis der Extraklasse. Der Nostalgie-Dampfzug ist an ausgewählten Sonntagen unterwegs.
Mit der Mariazellerbahn reist man bequem und umweltfreundlich zu den schönsten Ausflugszielen im malerischen Pielachtal, im Naturpark Ötscher-Tormäuer und im Mariazellerland. Die Bahnfahrt lässt sich ideal mit Wanderungen, ausgedehnten Spaziergängen mit der ganzen Familie oder Radausflügen kombinieren.
Herrliches Bergpanorama, Wander- und Actionangebot für die ganze Familie, regionale Kulinarik und ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf die Gäste der Gemeindealpe Mitterbach (ab 9. Mai), gelegen inmitten des Naturpark Ötscher-Tormäuer. Mit den Bergbahnen Mitterbach fährt man bequem von 800 Meter auf 1.626 Meter Seehöhe und damit auf den höchsten Aussichtsberg im schönen Mariazellerland. Hier kann man den Blick über die alpine Bergwelt schweifen lassen und ein weitläufiges Wandergebiet begehen. Das Motto der Gemeindealpe „Mit‘m Lift aufi, mit Schwung owa“ hält der blau-gelbe Actionberg im Sommer wie Winter. Mit Österreichs größter Mountaincart-Flotte fahren Actionfans über die 4,6 Kilometer lange gut ausgebaute Schotterstrecke aber der Mittelstation rasant talwärts. Ein Highlight im Angebot der Gemeindalpe Mitterbach ist auch der Offroad Parcous, bei dem mit ferngesteuerten Modellautos, auch „Crawler“ genannt, ein speziell angelegter Offroad-Hindernisparcours gemeistert wird. Familien mit Kleinkindern sei der 800 Meter lange kinderwagentaugliche Panoramarundweg rund um den Gipfel empfohlen. Hier warten auch ein alpiner Spielplatz für die Kleinsten und Relaxstationen für die großen Gäste, ergänzt von bester Kulinarik im barrierefreien Panoramarestaurant Terzerhaus. Rätselfans können am Mountain Escape Trail „Das Geheimnis der Gemeindealpe“ lüften. Infos: www.gemeindealpe.at
Vom Waldviertel ins Weinviertel
Eine spannende Erlebnisreise durch die einzigartige Landschaft des Waldviertels erwartet kleine und große Fahrgäste bei der Waldviertelbahn. Seit über 120 Jahren pfauchen und ziehen Dampf- und Diesellokomotiven zwischen Gmünd, Groß Gerungs und Litschau durch den hohen Norden Niederösterreichs. Kraftvoll und gemütlich wie das Waldviertel selbst. Die Waldviertelbahn fährt in genialer Trassenführung durch Wald und Flur, vorbei an Teichen und imposanten Granitblöcken – eine nostalgische Reise für die ganze Familie, die eine ganz neue Sicht auf das Waldviertel bietet. Zahlreiche Erlebnishalte laden zum Entdecken, Verweilen und Staunen ein. Gerade für die Kinder gibt es entlang der Strecke viel zu entdecken. Los geht’s mit der Waldviertelbahn-Rätselrallye: Bunte Schautafeln in den Haltestellen bieten kindgerecht aufbereitete Informationen – die Maskottchen Lisa und Paul vermitteln Wissenswertes über die traditionsreiche Schmalspurbahn und ihre Region und geben damit gleichzeitig wertvolle Tipps für die Rätselrallye. Bei den Ausfahrten der Diesel-Nostalgiegarnitur ist darüber hinaus der Kinderspielwaggon mit an Bord.
Die vielfältigen Themenfahrten und zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten rund um die Nostalgiegarnitur samt Diesel- oder Dampflokomotive und dem mitgeführten Jausenwagen machen einen Familienausflug mit der Waldviertelbahn stets zu einem Erlebnis. Spannend ist auch eine Fahrt mit dem Goldenen Triebwagen, hier fungieren die Lokführerinnen und Lokführer gleichzeitig als Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Sie berichten kurzweilig über Besonderheiten und Geheimtipps entlang der Strecke. Auch ein kombinierter Bahn- und Radausflug bietet sich an, denn das Fahrrad reist kostenlos mit dem Fahrgast mit (Vorreservierung erforderlich).
Ein kulinarisches Angebot auf Schiene bietet auch der Reblaus Express, die schönste Verbindung zwischen dem Wald- und Weinviertel. Der Reblaus Express verbindet Retz mit Drosendorf und pendelt auf 40 Kilometern Strecke zwischen den sonnenverwöhnten Weingärten des Weinviertels und den Wäldern und Teichen des Waldviertels – und bietet vor allem eines: Entschleunigung pur. Die klassische Garnitur des Reblaus Express setzt sich aus tannengrünen Nostalgiewaggons mit offenen Plattformen zusammen, die von der historischen Diesellokomotive gezogen werden. Im mitgeführten Fahrradwaggon werden Räder kostenlos mittransportiert (Vorreservierung erforderlich). Die Kombination aus Zugfahrt und einer sportlichen Tour entlang des Reblaus Express Radwegs ist besonders reizvoll. Das große Highlight und immer mit an Bord ist der Heurigenwaggon: Winzerinnen und Winzer aus der Region verwöhnen die Gäste darin mit süßen und pikanten Köstlichkeiten, erfrischenden Getränken und edlen Weinen. Zahlreiche touristische Geheimtipps liegen entlang der Strecke des Reblaus Express und laden zum Entdecken und Verweilen ein. So findet man in diesem Landstrich die kleinste Stadt Österreichs, die einzige noch geschlossene Stadtmauer und auch die einzige Perlmuttmanufaktur des Landes. Die Kombination aus Naturerlebnis, Kulinarik, Weingenuss, Brauchtum und Kultur macht die Fahrt mit dem Reblaus Express stets zu einem Erlebnis.
Ein Stück abseits der Straße, zwischen uraltem Mauerwerk, Weingärten und blühenden Böschungen, hat sich die Wachau ihr ursprüngliches Wesen bewahrt. Hier ist das Revier der Wachaubahn. Sie verkehrt hier schon seit über 110 Jahren und verbindet heute Krems an der Donau mit Emmersdorf gegenüber von Melk. Die goldenen Triebwagen mit großen Panoramafenstern und die erhöhte Trassierung ermöglichen ganz besondere Ausblicke auf die einzigartige Schönheit der Wachau. Tipp: KlimaTicket-Besitzerinnen und -besitzer reisen zum ermäßigten Fahrpreis! Dreizehn Bahnstationen laden Groß und Klein zum gemütlichen Verweilen, Staunen und Entdecken ein. Eine Wachau-Schifffahrt, ein Besuch der Schallaburg, der Landesgalerie NÖ oder eine Wanderung lässt sich hervorragend mit dem Erlebnis Bahnfahrt verbinden. Auch ein kombinierter Bahn- und Radausflug bietet sich an, denn das Fahrrad reist in der Wachaubahn kostenlos mit demFahrgast mit (Vorreservierung ist erforderlich!).
Industrieviertel
Pures Bergerlebnis mit Rundblick auf die Wiener Alpen: Im Jahr 1897 dampfte die Zahnradbahn zum ersten Mal auf den höchsten Berg Niederösterreichs, den Schneeberg. Als Ausgangspunkt für die Fahrten der Schneebergbahn dient heute das moderne Tourismusportal in Puchberg am Schneeberg. In nur 40-minütiger Fahrt geht es während der Saison täglich mit dem Salamander-Zug zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe. In den Sommermonaten macht sich an jedem zweiten Sonntag zusätzlich der nostalgische Dampfzug – wie zu Kaiser Franz Josephs Zeiten – gemütlich auf den Weg. Oben angekommen, begeistern die intakte Schönheit der Natur, das Kaiserin Elisabeth Kircherl, die markierten Wanderwege und vor allem die einmaligen Panoramablicke auf die umliegende Bergwelt. Insbesondere bei warmen Temperaturen verwöhnt die kühlere Bergluft Körper und Geist. Hervorragende Kulinarik kommt am Schneeberg selbstverständlich nicht zu kurz, die gemütlichen Hütten locken mit regionalen Köstlichkeiten – bei der Station Baumgartner warten zudem die bekannten Schneebergbuchteln. Das im Sinne der Natur gestaltete Bergareal Hochschneeberg lädt mit gemütlichen Rastplätzen, vielen Sitzgelegenheiten und dem großzügigen Erlebnis-Spielplatz zum Verweilen und Entdecken ein – großartige Ausblicke sind dabei stets garantiert. Etwa beim Alpine Sunrise, wenn die Bahn ihre Gäste zum Sonnenaufgang auf den Schneeberg bringt.
Am 15. Mai hat das Warten ein Ende: Der Alpen Bikepark Schneeberg öffnet mit mehr als 12 Kilometern Trails und Lines sowie Tom‘s Bike & Rent bei der Schneeberg Sesselbahn im Puchberger Ortsteil Losenheim. Get ready to ride! Von der geschmeidigen Flowline über Singletrails mit vielseitigem Charakter bis hin zur Freeride Line, die für Airtime sorgt, ist für alle Mountainbikefans etwas dabei – egal ob Rookie, ultimativer Downhill-Lover oder alle dazwischen. Die Trails und Lines sind naturnah gebaut, streckenweise auf Waldboden geführt und werden vom Bergerlebnis Schneeberg alpin umrahmt. Biken mit unverfälschtem und zugleich smoothem Feeling ist garantiert. Auf den Berg geht’s ganz entspannt: Die Bikes werden unkompliziert mit der Schneeberg Sesselbahn bis zum Startpunkt der Trails und Lines transportiert. Bis 2028 wird das Bike-Angebot in zwei weiteren Etappen auf insgesamt 17 Kilometer Trails- und Lines-Länge ausgebaut.
Zwischen Action, Natur und Erlebnis warten rund um den Alpen Bikepark Schneeberg gemütliche Hütten auf dem Berg sowie Restaurants und Hotels im Tal mit regionalen Köstlichkeiten und bequemen Übernachtungs-möglichkeiten. Die Schneeberg Sesselbahn bringt ihre Gäste in wenigen Minuten auf 1.200 Meter Seehöhe zum Fadensattel des Schneebergs und ist idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen, zum Sonne tanken und einfach Natur genießen. Das Wanderdorf Puchberg zählt übrigens mit mehr als 80 Kilometern Wanderwegen und Alpinsteigen zu einem der schönsten Wandergebiete Niederösterreichs. Neben einem herrlichen Blick auf die umliegende Bergwelt warten auf die kleinen Gäste abwechslungsreiche Spielstationen, die es zu entdecken gilt. Ist der zugehörige Stempelpass ausgefüllt, erhalten Kinder bis 12 Jahre die heiß begehrte Entdeckermedaille.
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