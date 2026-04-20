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Now the prosecutor speaks

ORF Scandal: “Give me something, and I’ll let you…”

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20.04.2026 17:38
Kerstin K. (name changed by the editors) Sunday evening in Vienna at the “Krone” photo shoot
Kerstin K. (name changed by the editors) Sunday evening in Vienna at the “Krone” photo shoot(Bild: Imre Antal)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Six weeks after ORF Director General Weißmann’s resignation, the woman who brought him down is now speaking out in detail in the “Krone.” She recounts pressure, sexual harassment, and dick pics.

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Sunday evening, a small cottage on the outskirts of Vienna; Kerstin K. (name changed by the editors), a woman in her thirties, greets us with a serious expression. Following her former boss’s interview offensive, she now wants to describe her version of the events. She ventures out of the shadows out of desperation, but also out of outrage and anger: “I cannot understand the Compliance Commission’s decision. What happened here over the years was, of course, sexual harassment.”

“Krone”: Six weeks ago, your allegations against the now-resigned ORF General Director Roland Weißmann became public. How are you doing?
Kerstin K.: I’ve been working from home since mid-March and am undergoing psychological treatment. My psychiatrist said it would be better if I went on sick leave, but I don’t want to. I want to work. But my overall condition is poor. The situation is unbelievable; I could never have imagined what was coming my way. I no longer have a social life; I’m just functioning and trying to get everything done as best I can.

Let’s start where the drama began. How did you meet Roland Weißmann?
On December 24, 2019, at an ORF event...

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