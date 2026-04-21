Erstes komplett veganes Kinderbuch in Österreich

„Mir ist es so wichtig, dass meine Kinderbücher wirklich nachhaltig produziert werden. Dazu gehört für mich auch eine vegane Herstellung. Gerade bei Lesestoff für die Kleinen sollten wir besonders genau hinschauen, wie sie hergestellt werden und welche Materialien drin stecken. Ich wollte daher bewusst auf tierische Bestandteile verzichten“, so Autorin Julia Neumayr voller Ökofreude. Ihr jüngstes Werk: Rein aus Materialien von Mutter Erde, und ganz ohne Leim, der sonst aus Knochen gewonnen wird.