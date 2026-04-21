Erstes komplett veganes Kinderbuch in Österreich

Eine Druckerei aus Niederösterreich präsentiert das erste „Vegan“ zertifizierte Kinderbuch. Denn auch beim Buchdruck selbst werden oft tierische Inhaltsstoffe verwendet.
„Mir ist es so wichtig, dass meine Kinderbücher wirklich nachhaltig produziert werden. Dazu gehört für mich auch eine vegane Herstellung. Gerade bei Lesestoff für die Kleinen sollten wir besonders genau hinschauen, wie sie hergestellt werden und welche Materialien drin stecken. Ich wollte daher bewusst auf tierische Bestandteile verzichten“, so Autorin Julia Neumayr voller Ökofreude. Ihr jüngstes Werk: Rein aus Materialien von Mutter Erde, und ganz ohne Leim, der sonst aus Knochen gewonnen wird.
„Wir haben alles Blatt für Blatt durchgeblättert und analysiert. Denn viele wissen ja nicht, dass auch in Büchern animalische Rohstoffe wie etwa Farben aus tierischen Pigmenten stecken können. Jetzt ist aber alles druckfrisch vegan, also völlig „fleischlos“, frohlockt Maria Leichtfried, die für die Zertifizierung zuständige Expertin bei der Druckerei Gugler in Melk. Dort können bereits zahlreiche Druckprodukte vegan umgesetzt werden – von Flyern bis hin zu Postkarten und mehr.
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