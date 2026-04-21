Hier haben die Frauen beim Weinbau das Sagen

Mit alkoholfreien Weinen auch in Österreich punkten

Letztere wurde dieses Jahr sogar vom Falstaff-Magazin zu Österreichs beliebtester Nachwuchswinzerin gewählt. „Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel und zeigt, dass unsere tägliche Arbeit in ganz Österreich geschätzt wird“, freut sich die 24-Jährige. Und sie setzt neue Akzente – etwa mit innovativen, alkoholfreien Weinen, die zeigen, dass Genuss auch ohne Alkohol möglich ist. „In Deutschland ist alkoholfreier Wein extrem akzeptiert, in Österreich hinken wir dabei noch sehr nach“, erklärt die Jungwinzerin, die in Deutschland studiert hat. Drei dieser alkoholfreien Weine führt der Betrieb bereits im Sortiment.