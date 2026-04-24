Frühlingsfest im Naturpark Sparbach

Die für den Naturpark Sparbach bekannten Wildschweine sind auch vielleicht schon mit der Schar ihrer Frischlinge unterwegs. Das 1962 gegründete Juwel mit Baumriesen, Burgen und herrlichen Wiesen bietet seinen Besuchern unter anderem auch einen drei km langen, interaktiven Themenweg, bei dem auf neun Stationen der Naturpark zum Leben erwacht. Die Biodiversität steht hier natürlich im Vordergrund!