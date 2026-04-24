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TIPP DER WOCHE

Frühlingsfest im Naturpark Sparbach

Niederösterreich
24.04.2026 15:30
Im „Naturpark-Taxi“ zum Frühlingsfest!
Im „Naturpark-Taxi“ zum Frühlingsfest!(Bild: Naturpark Sparbach)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Das Naturpark-Team Sparbach lädt am Samstag, den 25. April zum bunten Frühlingsprogramm für die ganze Familie!

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Erleben auch Sie das Frühlingserwachzen der Natur bei einem Streifzug durch den Naturpark Sparbach, dem ältesten in Österreich. Es gibt viel Wissenswertes über den Biosphärenpark Wienerwald zu erfahren. 

Wildromantische Burgen wollen entdeckt werden
Wildromantische Burgen wollen entdeckt werden(Bild: Naturpark Sparbach Käfer)
...ohne Worte...
...ohne Worte...(Bild: Naturpark Sparbach Käfer)

Die für den Naturpark Sparbach bekannten Wildschweine sind auch vielleicht schon mit der Schar ihrer Frischlinge unterwegs. Das 1962 gegründete Juwel mit Baumriesen, Burgen und herrlichen Wiesen bietet seinen Besuchern unter anderem auch einen drei km langen, interaktiven Themenweg, bei dem auf neun Stationen der Naturpark zum Leben erwacht. Die Biodiversität steht hier natürlich im Vordergrund!

Das Lagerfeuer und das beliebte Grillen mit kulinarischen Schmankerln dürfen beim Frühlingsfest natürlich auch nicht fehlen. 

Beginn ist am Samstag um 12 Uhr, das Frühlingsfest dauert bis 17.30 Uhr. Die genaue Anschrift lautet Sparbach 6, 2393 Hinterbrühl. Auf www.naturpark-sparbach.at können Sie noch in Ruhe stöbern und Ihren Samstagsausflug planen.

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