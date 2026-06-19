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Die USA schreibt WM-Geschichte dank Eigentoren

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 23:56
Noch nie zuvor profitierte ein WM-Team in darauffolgenden Spielen von Eigentoren.
Noch nie zuvor profitierte ein WM-Team in darauffolgenden Spielen von Eigentoren.(Bild: AP/Ted S. Warren)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist die WM der Eigentore. Bereits sieben Mal brachte ein Spieler den Ball im eigenen Netz unter, wie auch in den ersten beiden Spielen der USA – was zuvor noch nie passiert war.

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Sowohl beim Auftaktspiel gegen Paraguay, wie auch im zweiten Gruppenspiel gegen Australien profitierte die USA von einem Eigentor – beide Male zur raschen 1:0-Führung. Das passierte in 96 Jahren WM-Geschichte bislang noch nie.

Bereits sieben Eigentore
Generell spielten Eigentore eine große Rolle bei der bisherigen WM-Endrunde. Bereits sieben Mal bugsierte ein Spieler den Ball ins eigene Tor – obwohl ein Großteil der Teams überhaupt erst einmal gespielt hatten. Auch das ÖFB-Team durfte sich glücklich schätzen – die 2:1-Führung passierte ebenfalls aus einem Eigentor der Jordanier.

Dass die Eigentore den US-Amerikanern von großer Hilfe waren, lässt sich nicht bestreiten. Nach zwei Spieltagen und sechs Punkten steht die Co-Gastgebernation bereits vor der letzten Partie fix in der K.o.-Phase.

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