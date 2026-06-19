Die USA schreibt WM-Geschichte dank Eigentoren

Bereits sieben Eigentore

Generell spielten Eigentore eine große Rolle bei der bisherigen WM-Endrunde. Bereits sieben Mal bugsierte ein Spieler den Ball ins eigene Tor – obwohl ein Großteil der Teams überhaupt erst einmal gespielt hatten. Auch das ÖFB-Team durfte sich glücklich schätzen – die 2:1-Führung passierte ebenfalls aus einem Eigentor der Jordanier.