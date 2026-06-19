Die USA schreibt WM-Geschichte dank Eigentoren

Es ist die WM der Eigentore. Bereits sieben Mal brachte ein Spieler den Ball im eigenen Netz unter, wie auch in den ersten beiden Spielen der USA – was zuvor noch nie passiert war.
Sowohl beim Auftaktspiel gegen Paraguay, wie auch im zweiten Gruppenspiel gegen Australien profitierte die USA von einem Eigentor – beide Male zur raschen 1:0-Führung. Das passierte in 96 Jahren WM-Geschichte bislang noch nie.
Bereits sieben Eigentore
Generell spielten Eigentore eine große Rolle bei der bisherigen WM-Endrunde. Bereits sieben Mal bugsierte ein Spieler den Ball ins eigene Tor – obwohl ein Großteil der Teams überhaupt erst einmal gespielt hatten. Auch das ÖFB-Team durfte sich glücklich schätzen – die 2:1-Führung passierte ebenfalls aus einem Eigentor der Jordanier.
Dass die Eigentore den US-Amerikanern von großer Hilfe waren, lässt sich nicht bestreiten. Nach zwei Spieltagen und sechs Punkten steht die Co-Gastgebernation bereits vor der letzten Partie fix in der K.o.-Phase.
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