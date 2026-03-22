Haimbuchner-Teilerfolg gegen „Omas gegen Rechts“

So argumentierte Haimbuchner

Haimbuchner argumentierte, er sei weder an der inhaltlichen Gestaltung des Facebook-Profils beteiligt noch besorge oder veranlasse er die Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung des genannten Mediums. Dies obliege der oberösterreichischen FPÖ. Dass er dazu trotz Bereitschaft nicht einvernommen wurde, wird als wesentlicher Verfahrensmangel gesehen: „Die einstweilige Verfügung war daher schon aus diesem Grund aufzuheben“, urteilt das Oberlandesgericht.