Gericht stoppte Posting von FPÖ-Obmann Haimbuchner

Konkret trug der Beitrag den Titel „Beziehung mit Minderjähriger. Konstantin Wecker schrieb Danksagung an Omas gegen Rechts.“ Das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen untersagte nun, den Namen der Initiative „ohne sachlichen Anlass mit dem Skandal um die Beziehung von Konstantin Wecker zu einer Minderjährigen in sozialen Medien oder anderen Medien zu nennen oder in Verbindung zu bringen“.