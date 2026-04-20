17-jähriger Grazer als Trafik-Räuber ausgeforscht

Die Polizei hat nach einem Raubüberfall auf eine Trafik in Graz am Freitagabend nicht nur einen, sondern gleich drei Jugendliche ausgeforscht. Die 17-Jährigen wurden alle drei ins Gefängnis gebracht.
Großer Schock am Freitagabend in einer Trafik in der Grazer Peter-Rosegger-Straße: Kurz vor Ladenschluss gegen 18.15 Uhr betrat ein Mann mit einem markanten weißen Schlauchschal, die Kapuze über den Kopf gezogen, die Trafik und verlangte Geld: „Das ist ein Überfall!“
„Ich dachte zuerst, es ist nur ein Scherz“, erzählte Mitarbeiterin Elisabeth Pieler, die alleine in der Trafik war. Doch dann sah sie das gut 20 Zentimeter lange Klappmesser des Mannes. „Ich bin daher schnell einen Schritt zurückgewichen.“
Der Räuber schnappte sich Bargeld aus der Kasse und flüchtete laut Angaben mehrerer Zeugen zu Fuß. Schon kurz nach der Tat, am Samstag, gelang den Ermittlern des Landeskriminalamtes Graz ein Erfolg: Die Kriminalisten forschten einen 17-jährigen Grazer aus. Er wurde festgenommen und ist geständig.
Beute geteilt
Aber nicht nur das. „Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte sich der Hauptverdächtige nach der Tat mit zwei Freunden getroffen und mit diesen die Raubbeute geteilt haben“, heißt es. Die beiden 17-jährigen Grazer leugneten, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Alle drei Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Die mutmaßliche Tatkleidung sowie das mutmaßlich bei der Tat verwendete Klappmesser wurden in einem unweit des Tatorts gelegenen Wohnhaus sichergestellt. Das geraubte Bargeld wurde bislang nicht aufgefunden.
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