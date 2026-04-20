17-jähriger Grazer als Trafik-Räuber ausgeforscht

Beute geteilt

Aber nicht nur das. „Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte sich der Hauptverdächtige nach der Tat mit zwei Freunden getroffen und mit diesen die Raubbeute geteilt haben“, heißt es. Die beiden 17-jährigen Grazer leugneten, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Alle drei Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.