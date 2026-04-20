Herzenswunsch ging für Heimbewohner in Erfüllung

Gemeinsam mit Begleitpersonen ging es nach Baden zu Musiker Franz Stecker. Für Lamprecht, der einst mit Größen wie Peter Alexander und Frank Sinatra auf der Bühne stand, wurde dieser Ausflug zu einer Reise zurück in sein Leben. Die vertrauten Klänge, das Stimmen der Instrumente – all das ließ Erinnerungen wieder lebendig werden. „Die Musik hat mich mein ganzes Leben begleitet“, sagte er sichtlich bewegt.