Herzenswunsch ging für Heimbewohner in Erfüllung

Ein Moment, der unter die Haut ging: Das SeneCura Sozialzentrum Traiskirchen erfüllte seinem Bewohner Ernst Lamprecht einen lang gehegten Herzenswunsch. Der ehemalige Musiker der ORF Big Band durfte noch einmal bei einer Musikprobe dabei sein – und tauchte dabei in seine bewegte Vergangenheit ein.
Gemeinsam mit Begleitpersonen ging es nach Baden zu Musiker Franz Stecker. Für Lamprecht, der einst mit Größen wie Peter Alexander und Frank Sinatra auf der Bühne stand, wurde dieser Ausflug zu einer Reise zurück in sein Leben. Die vertrauten Klänge, das Stimmen der Instrumente – all das ließ Erinnerungen wieder lebendig werden. „Die Musik hat mich mein ganzes Leben begleitet“, sagte er sichtlich bewegt.
Organisiert wurde der besondere Tag im Rahmen der Herzenswunsch-Aktion von SeneCura. Mit viel Engagement schuf das Team einen Moment, der mehr war als nur ein Ausflug: ein Stück Lebensfreude, das lange nachklingt. Mit einem Lächeln und vielen neuen Eindrücken kehrte Ernst Lamprecht schließlich zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.