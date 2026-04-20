Zu gefährlich: Alte Stollen werden jetzt verfüllt

150 Bohrlöcher

Auf einer Strecke von rund 1,6 Kilometern werden dazu etwa 150 Bohrlöcher hergestellt, über die das Verfüllmaterial in die Hohlräume eingebracht wird. Mittels Kernbohrungen werden die Maßnahmen ständig evaluiert. Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal mit der Beweissicherung an Gebäuden und Grundstücken beginnen. Ab November geht das Projekt mit der vollständigen Wiederherstellung der betroffenen Flächen in die finale Phase. „Den Anrainern entstehen keinerlei Kosten“, betont Sahl. Insgesamt wird rund acht Monate gearbeitet.