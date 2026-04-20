Wie Kinder mit gesunder Kost zu Superhelden werden

Dienstag Abend heißt es Daumen drücken für Isabella Innthaler aus Köttlach, Bezirk Neunkirchen. Denn gemeinsam mit ihrem Mann Fritz wird sie in der Puls4-Show „2Minuten 2Millionen“ ihr Produkt „Healthy Little Heroes“ präsentieren. Damit soll Kindern gesundes Essen spielerisch näher gebracht werden.
Mit viel Herzblut und einer klaren Mission will das Ehepaar Kinder für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit begeistern. Ihr Produkt verwandelt dabei Lernen in ein Abenteuer – spielerisch, kreativ und bewusst ganz ohne digitalen Schnickschnack.
„Bela Beere“ und „Fritz Fenchel“ helfen dabei
Im Mittelpunkt steht das liebevoll gestaltete Kochset „Heroes Box“ für Kinder von drei bis neun Jahren. Mit Rezept- und Aktivitätskarten, kindgerechten Küchenutensilien wie Kochschürze, Schneidemesser und kleinen Missionen werden Kinder Schritt für Schritt an gesunde Ernährung herangeführt. Figuren wie „Bela Beere“ oder „Fritz Fenchel“ machen Obst und Gemüse zu echten Superkräften – und die Kinder selbst zu kleinen Helden.
Die Idee entstand aus dem eigenen Familienalltag. „Naschen darf sein – aber mit Maß und Bewusstsein“, so Isabella, selbst Mutter von zwei Kindern. Als diplomierte Ernährungstrainerin und Intensivkrankenschwester liegt ihr besonders am Herzen, den Kleinen früh ein gesundes Verständnis für Ernährung mitzugeben. Die Botschaft: „Hol deine Box und wir backen für morgen einen gesunden Müsliriegel“, so Isabella.
Die Idee dazu hatte ich im Herbst 2024. Zwei Monate später stand ich mit 70 Boxen am Adventmarkt und war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft.
Isabella Innthaler, Gründerin von „Healthy Little Heroes“
Alles begann in der Garage ...
Produziert wird aktuell noch in der eigenen Garage – alles in Handarbeit. Erhältlich ist das Produkt derzeit übers Internet, über Instagram, auf Märkten und im Gloggnitzer Billamarkt. Jetzt geht es darum, das Vertriebsnetz weiter auszubauen und größere Mengen an Rohmaterialien einzukaufen, um der steigenden Nachfrage nachzukommen.
Der Wunsch der beiden an das Investorenteam von „2Minuten 2 Millionen“: „30.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteil“, so Isabella und Fritz.
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