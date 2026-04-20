Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffen auf Investor

Wie Kinder mit gesunder Kost zu Superhelden werden

Niederösterreich
20.04.2026 05:00
Isabella Innthaler und ihr Mann Fritz hoffen, in der Show „2Minuten 2Millionen“ Investitionen ...
Isabella Innthaler und ihr Mann Fritz hoffen, in der Show „2Minuten 2Millionen“ Investitionen für ihre „Heroes Box“ zu bekommen. Ihr Produkt ist ein Lern-, Koch- und Kreativset für Kinder und soll ihnen gesundes Essen spielerisch nahebringen.(Bild: Krone KREATIV/ZVG 2 Minuten 2 Millionen“ PULS 4 / Gerry Frank)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Dienstag Abend heißt es Daumen drücken für Isabella Innthaler aus Köttlach, Bezirk Neunkirchen. Denn gemeinsam mit ihrem Mann Fritz wird sie in der Puls4-Show „2Minuten 2Millionen“ ihr Produkt „Healthy Little Heroes“ präsentieren. Damit soll Kindern gesundes Essen spielerisch näher gebracht werden. 

0 Kommentare

Mit viel Herzblut und einer klaren Mission will das Ehepaar Kinder für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit begeistern. Ihr Produkt verwandelt dabei Lernen in ein Abenteuer – spielerisch, kreativ und bewusst ganz ohne digitalen Schnickschnack.

„Bela Beere“ und „Fritz Fenchel“ helfen dabei
Im Mittelpunkt steht das liebevoll gestaltete Kochset „Heroes Box“ für Kinder von drei bis neun Jahren. Mit Rezept- und Aktivitätskarten, kindgerechten Küchenutensilien wie Kochschürze, Schneidemesser und kleinen Missionen werden Kinder Schritt für Schritt an gesunde Ernährung herangeführt. Figuren wie „Bela Beere“ oder „Fritz Fenchel“ machen Obst und Gemüse zu echten Superkräften – und die Kinder selbst zu kleinen Helden.

+6
Fotos

Die Idee entstand aus dem eigenen Familienalltag. „Naschen darf sein – aber mit Maß und Bewusstsein“, so Isabella, selbst Mutter von zwei Kindern. Als diplomierte Ernährungstrainerin und Intensivkrankenschwester liegt ihr besonders am Herzen, den Kleinen früh ein gesundes Verständnis für Ernährung mitzugeben. Die Botschaft: „Hol deine Box und wir backen für morgen einen gesunden Müsliriegel“, so Isabella.

Zitat Icon

Die Idee dazu hatte ich im Herbst 2024. Zwei Monate später stand ich mit 70 Boxen am Adventmarkt und war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. 

Isabella Innthaler, Gründerin von „Healthy Little Heroes“

Alles begann in der Garage ...
Produziert wird aktuell noch in der eigenen Garage – alles in Handarbeit. Erhältlich ist das Produkt derzeit übers Internet, über Instagram, auf Märkten und im Gloggnitzer Billamarkt. Jetzt geht es darum, das Vertriebsnetz weiter auszubauen und größere Mengen an Rohmaterialien einzukaufen, um der steigenden Nachfrage nachzukommen.

Der Wunsch der beiden an das Investorenteam von „2Minuten 2 Millionen“: „30.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteil“, so Isabella und Fritz.

https://4d4506e5.isolation.zscaler.com/profile/7820ae48-020c-4708-940e-26b1a0096c76/zia-session/?controls_id=5338d5b8-45fd-4e29-bfb6-07e41a019736®ion=fra&tenant=3215c72b6a5e&user=59b574b4766f4f182bb119085e8288d0533f181f1046a4fd0239261efa5dc0e7&original_url=https%3A%2F%2Fwww.healthylittleheroes.com%2F&key=sh-1&hmac=a4f9545ce7def0643f19e568c666789ef96b5ef1f477bcafd1396c0d00d9a362

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
20.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
234.349 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
200.316 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
147.195 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2276 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1129 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
734 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf