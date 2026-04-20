Wie Kinder mit gesunder Kost zu Superhelden werden

Die Idee entstand aus dem eigenen Familienalltag. „Naschen darf sein – aber mit Maß und Bewusstsein“, so Isabella, selbst Mutter von zwei Kindern. Als diplomierte Ernährungstrainerin und Intensivkrankenschwester liegt ihr besonders am Herzen, den Kleinen früh ein gesundes Verständnis für Ernährung mitzugeben. Die Botschaft: „Hol deine Box und wir backen für morgen einen gesunden Müsliriegel“, so Isabella.