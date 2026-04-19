The Best Photos from the 2026 Vienna City Marathon

It was also a spectacular event from a sporting perspective. Fanny Kiprotich won the 43rd Vienna City Marathon in 2:06:54. The 24-year-old Kenyan won the 42.195 km race on Sunday by a comfortable margin, but fell well short of the Vienna record of 2:05:08 despite good weather conditions after running long stretches alone. ÖLV record holder Aaron Gruen had to drop out shortly before the half-marathon mark. In the women’s race, Ethiopian Tigist Gezahagn set a new Vienna record with a time of 2:20:06.