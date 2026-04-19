Emotions and Drama
The Best Photos from the 2026 Vienna City Marathon
High emotions, new records, and dramatic moments: The 2026 Vienna City Marathon once again put on a spectacular show in the nation’s capital. The “Krone” has compiled the best photos of the day.
Here are the best photos from the 2026 VCM:
It had long been clear that the 43rd Vienna City Marathon 2026 would break all records. But the official figures have been available since early Sunday morning. There were a total of 49,379 registrations across the nine events. This is an increase of 3,296 compared to the previous record set in 2025.
It was also a spectacular event from a sporting perspective. Fanny Kiprotich won the 43rd Vienna City Marathon in 2:06:54. The 24-year-old Kenyan won the 42.195 km race on Sunday by a comfortable margin, but fell well short of the Vienna record of 2:05:08 despite good weather conditions after running long stretches alone. ÖLV record holder Aaron Gruen had to drop out shortly before the half-marathon mark. In the women’s race, Ethiopian Tigist Gezahagn set a new Vienna record with a time of 2:20:06.
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